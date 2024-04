Diese Stars glänzen bei den Fashion Trust U.S. Awards 2024

Glamouröser Star-Auflauf bei den Fashion Trust U.S. Awards! Auch in diesem Jahrkam die gemeinnützige Initiative zur Entdeckung, Förderung und Finanzierung junger Designtalente für die Preisverleihung in Kalifornien wieder zusammen. Neben zahlreichen Nachwuchs-Modeschöpfern waren auch unzählige Hollywoodstars anwesend – und diese glänzten in ihren schönsten Looks! Den wohl mit Abstand atemberaubendsten Auftritt legte die "Miss Me More"-Interpretin Kelsea Ballerini (30) hin: Die Sängerin trug ein schwarzes, eng anliegendes Spitzenkleid mit ausfallender Schleppe – ganz elegant setzte sie ihre Figur in Szene. Ebenfalls besonders glamourös gekleidet waren Social-Media-Star Liza Koshy und die Pretty Little Liars-Bekanntheit Lucy Hale (34). Der Serien-Liebling schlüpfte für die Fashion-Awards in ein glitzerndes Etuikleid mit lilafarbener Satin-Corsage und passender Clutch dazu.

Auch die deutsche Model-Mama Heidi Klum (50) war anwesend. Sie entschied sich für einen Look mit einem über die Schulter fallenden Jeanskleid. Die schwangere Jenna Dewan (43) kleidete sich für das Event in einem bodenlangen, schwarzen Kleid mit tiefem Ausschnitt und Cut-outs, die ihren Babybauch in den Fokus setzten. Mit einer schwarzen Federboa rundete sie ihren Look ab. Ebenfalls mit Cut-outs auf dem roten Teppich unterwegs war Paris Hilton (43). Das It-Girl kombinierte einen nahezu komplett ausgeschnittenen Blazer mit einem Minirock, einer schwarzen Feinstrumpfhose und einer futuristischen Sonnenbrille. New Girl-Star Zooey Deschanel (44) trug an ihrem großen Tag ein rotes Abendkleid und silbernen Schmuck – sie übernahm an diesem Abend die Moderation der Verleihung.

Selbstverständlich waren auch Männer bei der Preisverleihung dabei: Musiker Evan Ross (35) trug einen langen, braunen Jackett mit goldener Schulterpartie. Model Alioune Badara Fall fiel in einem schimmernden grünen Zweiteiler auf. Auch Dylan Sprouse (31) zeigte sich auf dem Red Carpet. Der Schauspieler entschied sich für einen legeren Look aus schwarzem Anzug und einem gestreiften Hemd. Die Veranstaltung besuchte er aber scheinbar ohne seine Gattin Barbara Palvin (30).

Getty Images Kelsea Ballerini bei den Fashion Trust U.S. Awards 2024

Getty Images Heidi Klum bei den Fashion Trust U.S. Awards 2024

Getty Images Jenna Dewan bei den Fashion Trust U.S. Awards 2024

Getty Images Paris Hilton bei den Fashion Trust U.S. Awards 2024

Getty Images Dylan Sprouse bei den Fashion Trust U.S. Awards 2024

