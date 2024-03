Polizei: Tod von Pornostar Sophia Leone ist "verdächtig"

Sophia Leone (✝26) wurde Anfang dieses Monats tot in ihrer Wohnung im US-Bundesstaat New Mexiko aufgefunden. Bisher war noch nichts Genaues über die Todesursache bekannt. Nun äußerte sich die Polizei von Albuquerque gegenüber TMZ und erklärt, dass sie den Tod der Pornodarstellerin als "verdächtigen Tod" einstufen. Laut einem Vertreter der Polizeidienststelle warte man derzeit noch auf das Ergebnis der toxikologischen Untersuchung, um die Todesursache zu bestimmen. "Wir wissen zu diesem Zeitpunkt nicht, ob sie Opfer eines Verbrechens geworden ist, daher ist dies eine einzigartige Situation", so der Sprecher.

Nach dem Bekanntwerden von Sophias Tod äußerte sich auch ihre Modelagentur und behauptete, dass ihr Tod im Zusammenhang mit einem Raubüberfall stehen würde. Laut der Polizei von Albuquerque habe man jedoch nie angedeutet, dass es sich um einen Raub oder gar um einen Mord handle. Auf die Frage, ob möglicherweise Drogen im Spiel waren, wollte man keine Antwort geben.

Die Familie der Pornodarstellerin sammelt derzeit bei GoFundMe Spenden, um die Kosten der Beerdigung zu decken. "Im Namen ihrer Mutter und Familie muss ich schweren Herzens die Nachricht vom Tod unserer geliebten Sophia überbringen. [Der] plötzliche Verlust hat ihre Familie und Freunde am Boden zerstört und erschüttert", gab Sophias Stiefvater Mike Romero auf der Spendenseite das Ableben von Sophia bekannt.

xosophialeone Sophia Leone, Pornodarstellerin

Instagram / xosophialeone Sophia Leone, 2024

