Mit nur 26 Jahren: Pornostar Sophia Leone ist verstorben

Große Trauer um Sophia Leone! Die Beauty hat sich vor allem durch ihren erotischen Content einen Namen gemacht: Als Pornostar verdiente die Brünette ihren Lebensunterhalt. Doch auch auf Social Media verfolgten die US-Amerikanerin mittlerweile über 295.000 Fans – welche sie immer wieder mit freizügigen Schnappschüssen versorgt hatte. Doch nun die tragische Nachricht: Sophia ist im Alter von nur 26 Jahren gestorben!

Auf GoFundMe eröffnete ihr Stiefvater Mike Romero eine Spendenseite für die Beerdigung der 26-Jährigen und gab somit ihr plötzliches Ableben bekannt: "Im Namen ihrer Mutter und Familie muss ich schweren Herzens die Nachricht vom Tod unserer geliebten Sophia überbringen. [Der] plötzliche Verlust hat ihre Familie und Freunde am Boden zerstört und erschüttert." Er fügt hinzu: "Sophia wurde am 1. März von ihrer Familie regungslos in ihrer Wohnung aufgefunden." Die Todesursache sei noch nicht bekannt.

Auch ihre Talentagentur ist erschüttert über Sophias unerwartetes Ableben. Das Management hat die Spendenseite auf X geteilt und verfasste darunter eine herzzerreißende Nachricht: "Unsere Herzen sind gebrochen durch das vorzeitige und tragische Ableben unserer geliebten Sophia Leone. Ein wunderschöner Geist, der viele von uns berührt hat. Ruhe in Frieden, süßer Engel. Wir haben dich sehr geliebt."

Sophia Leone, Pornostar

Sophia Leone im September 2023

