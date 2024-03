Der Schauspieler Michael Emmet Walsh stirbt mit 88 Jahren

Traurige Nachrichten für Fans aus Film und Fernsehen. Michael Emmet Walsh machte sich einen Namen als erfolgreicher Schauspieler. Im Laufe seiner Karriere spielte er unter anderem in dem Oscar-prämierten Film "Asphalt-Cowboy" mit, in dem er aber nur eine Komparsenrolle ergattern konnte. Aufmerksamkeit erlangte er schließlich im Krimidrama "Stunde der Bewährung". An der Seite von Harrison Ford (81) glänzte er im Streifen "Blade Runner" sowie in "Verrückte Weihnachten" als Nachbar von Tim Allen (70). Nun müssen seine Fans stark sein: Michael Emmet ist gestorben.

Wie ET berichtet, starb der Filmstar am Dienstag an einem Herzstillstand. Seine langjährige Managerin Sandy Joseph teilte mit, dass er im Kerbs Memorial Hospital in St. Albans in Vermont starb. Michael Emmet wurde 88 Jahre alt. Genauere Details sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Michael Emmet wurde am 22. März 1935 in Ogdensburg, New York, geboren und wuchs in Swanton, Vermont, auf. Schon früh interessierte er sich für Theater, Fernsehen und Film und gab schließlich sein Debüt auf der Leinwand im Jahr 1969. Im Laufe seiner Karriere stand er neben zahlreichen Hollywoodstars vor der Kamera. Unter anderem drehte er mit Julia Roberts (56) den Film "Die Hochzeit meines besten Freundes".

Michael Emmet Walsh, Schauspieler

Michael Emmet Walsh

