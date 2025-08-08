Legendärer "Apollo 13"-Astronaut James Lovell gestorben

James Lovell, der legendäre Astronaut der Apollo-13-Mission, ist tot. Er verstarb am Donnerstag im Alter von 97 Jahren in Lake Forest im US-Bundesstaat Illinois, wie die NASA am Freitag mitteilte. Lovell gilt als einer der bekanntesten Raumfahrer der Geschichte, der durch seinen Mut und seine Führungsqualitäten weltweite Berühmtheit erlangte. Besonders mit seiner herausragenden Leistung während der beinahe fatalen Apollo-Mission schrieb er Weltraumgeschichte. "Wir trauern um ihn, während wir gleichzeitig seine Leistungen feiern", gab die NASA in ihrer Erklärung bekannt.

Die Apollo-13-Mission wurde 1970 weltbekannt, nachdem sie aufgrund einer Explosion an Bord mit gravierenden technischen Problemen zu kämpfen hatte. Lovell und seine Crew bewältigten die lebensbedrohliche Situation, indem sie improvisierten und in enger Zusammenarbeit mit dem NASA-Team am Boden zurück zur Erde navigierten – eine Mission, die ursprünglich eine Mondlandung geplant hatte, verwandelte sich in einen triumphalen Überlebenskampf. Die NASA würdigte Lovells "unerschütterlichen Mut" und hob hervor, dass aus der Notlage große Erkenntnisse für die Raumfahrt gewonnen wurden.

James Lovell inspirierte mit seinen Errungenschaften Generationen von Astronauten und Weltraumenthusiasten. Neben Apollo 13 war er auch Kommandant von Apollo 8, der ersten Mission, die den Mond umrundete, und nahm an weiteren historischen Flügen teil. Er war nicht nur ein Pionier der Raumfahrt, sondern auch ein Symbol für das Durchhaltevermögen und die Ingenieurskunst, die die frühen Jahrzehnte der NASA prägten. Lovell hinterlässt ein Vermächtnis, das durch seine bemerkenswerte Karriere und seinen Beitrag zur Raumfahrt unvergessen bleibt.

Getty Images James Lovell, 2009

Getty Images James Lovell, Astronaut

Getty Images James Lovell, 2020

