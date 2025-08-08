Prinz William will bei Royal-Heirat nicht neben Harry sitzen

Prinz Harry (40) und Prinz William (43) sollen wohl bei der bevorstehenden Hochzeit ihres Cousins Peter Phillips (47), der sich am 1. August mit Harriet Sperling verlobte, beide anwesend sein. Doch an eine brüderliche Annäherung ist offenbar nicht zu denken. Insider berichten gegenüber OK!, dass die Unstimmigkeiten zwischen den beiden Royals weiterhin tief sitzen. Beide hätten unmissverständlich klargemacht, dass es weder gemeinsame Fotos noch Interaktionen geben solle. "Sie werden im selben Raum sein – aber nicht im selben Bildausschnitt. Keine Reden, keine Toasts, keine herzlichen Momente. Nur Kälte", berichtet die Quelle. Harry soll sogar darauf bestehen, zu einem völlig anderen Zeitpunkt zu erscheinen, um seinem Bruder möglichst aus dem Weg zu gehen.

Während Harry jede Art von inszenierter Harmonie vermeidet, soll William darauf beharren, dass sein Sitzplatz bei der Feier seine zukünftige Rolle als König angemessen widerspiegelt. Dies bedeutet nach Aussagen aus dem Palastteam, dass Harrys Platzierung deutlich unterhalb seines Bruders liegen müsse. Diese Spannung sorgt nicht nur für Gesprächsstoff im Vorfeld der Hochzeit, sondern belastet auch die Atmosphäre der Feier erheblich. Laut einem Freund von Peter Phillips sei die Situation besonders ärgerlich, da sich der Bräutigam einen ungestörten Tag der Freude gewünscht habe.

Die zerbrochene Beziehung der Brüder ist schon seit mehreren Jahren ein Thema. Seit Harry im Jahr 2020 mit seiner Frau Meghan (44) aus Großbritannien auswanderte und im Anschluss seine Memoiren "Spare" veröffentlichte, hat sich die Kluft weiter vergrößert. Vor allem Williams Frau Kate (43) soll sich von Harrys Schilderungen gekränkt gefühlt haben, da sie ihn stets wie einen kleinen Bruder behandelt habe. Doch die offene Kritik an ihr und an William habe ein tiefes Schlachtfeld in der einst engen Beziehung der Brüder hinterlassen, das offenbar nicht so schnell zu überbrücken ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, britisches Königshaus

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, Juli 2025