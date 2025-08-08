Kein Comeback? Diddy will sich auf Familie konzentrieren

P. Diddy (55), mit bürgerlichem Namen Sean Combs, plant, nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis einen Schritt abseits des Rampenlichts zu machen. Statt eines pompösen Comebacks plant der Musiker und Unternehmer, seine Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Laut seinem Anwalt Marc Agnifilo möchte sich Diddy besonders um seine sieben Kinder und seine betagte Mutter kümmern, die ihm während der turbulenten Zeiten zur Seite standen. Obwohl er in Aussicht stellte, dass es eines Tages eine große Show – vielleicht im Madison Square Garden – geben könnte, stehe dies nicht im Vordergrund.

Der Rapper konzentriert sich derzeit darauf, persönliche Fortschritte zu machen. Insbesondere innerhalb der Haftzeit hat er sich intensiv mit seinen Schwächen auseinandergesetzt, so Marc in einem Gespräch mit TMZ. Bis zu seinem endgültigen Strafmaß, das in den nächsten Monaten bekanntgegeben wird, bleibt unklar, wie lange er noch unter unmittelbaren Rechtsfolgen stehen wird. Momentan könnte die Gefängnisstrafe zwischen ein bis drei Jahren liegen, wobei ihm die bereits verbüßte Zeit angerechnet wird.

Für den Musiker, der bereits in der Vergangenheit mit aufsehenerregenden Bühnenauftritten begeistern konnte, hat die Familie höchste Priorität. Seine Fans wissen, dass Diddy immer wieder zu großen Comebacks fähig ist. Zuvor betonte sein Anwalt schon, dass ein Auftritt im Madison Square Garden keineswegs ausgeschlossen sei, doch wie es aussieht, wird erst einmal Geduld gefragt sein, bis der Musiker sich dazu bereit fühlt, wieder ins Rampenlicht zu treten und die Bühne zu erobern. Bis dahin scheint das Familienthema für ihn im Mittelpunkt zu stehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy mit seiner Familie im Mai 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Musiker

Anzeige