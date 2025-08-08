Sprecher offenbart: Kelley Macks Tod kam "völlig unerwartet"

Die Schauspielerin Kelley Mack (†33), bekannt aus Serien wie The Walking Dead, ist am Samstag, den 2. August 2025, im Alter von nur 33 Jahren verstorben. Trotz einer Krebsdiagnose, die sie seit einiger Zeit begleitete, kam ihr Tod für enge Weggefährten überraschend. Ihr Sprecher erklärte jetzt gegenüber dem People Magazine, dass sie bis Juni noch an Vorsprechen teilgenommen habe: "Wir hatten keine Ahnung, wie sich die Situation entwickeln würde, und es kam für uns völlig unerwartet." Kelley schloss friedlich im Beisein ihrer Mutter Kristen und ihrer Tante Karen die Augen. Ihre Familie teilte die Nachricht in einer emotionalen Botschaft auf ihrem Instagram-Kanal und beschreibt sie als ein "strahlendes, leidenschaftliches Licht".

In ihrer Karriere übernahm sie Rollen in bekannten Serien und Filmen wie "The Walking Dead", "Broadcast Signal Intrusion" und "Delicate Arch". Abseits des Rampenlichts arbeitete sie laut People Magazine auch erfolgreich in der Werbung, unter anderem gemeinsam mit ihrer Mutter Kristen in einem Spot für Rakuten. Familie und Freunde erinnern sich nicht nur an ihre schauspielerischen Talente, sondern auch an ihre Herzlichkeit und die Freude, die sie in Zusammenarbeit und beim Erzählen von Geschichten empfand. Am 16. August will ihre Familie in ihrem Heimatstaat Ohio ihr Leben feiern und das Andenken an die Schauspielerin ehren.

Neben rührenden Worten ihrer Familie meldeten sich auch zahlreiche ehemalige Kollegen zu Wort. Ihre Co-Darstellerin aus "The Walking Dead", Alanna Masterson (37), betonte laut Gala, wie stolz sie sei, an der Seite der Schauspielerin gearbeitet zu haben. Regisseur Michael E. Satrazemis und Co-Star Gustavo Gomez erinnerten beide an Kelleys optimistische und strahlende Persönlichkeit. Der Verlust der vielseitig talentierten Darstellerin hinterlässt in Hollywood und ihrer privaten Welt eine große Lücke, die viele ihrer Wegbegleiter tief berührt.

Getty Images Kelley Mack im Oktober 2021 in Los Angeles

Instagram / itskelleymack Kelley Mack, März 2025

Instagram / itskelleymack Kelley Mack im Jahr 2025