Schon 2023: "Twilight"-Star Elizabeth Reaser hat geheiratet

Elizabeth Reaser hat geheiratet! Das plaudert die Twilight-Bekanntheit nun im Interview mit Vogue aus. Dabei fand die Hochzeit schon im August des vergangenen Jahres statt. Für den Filmstar sei der große Tag etwas ganz Besonderes gewesen. "Es war die intensivste Erfahrung. Als wir das Ehegelübde sprachen, geschah etwas mit uns. Es hat wirklich alles verändert. Ich habe die ganze Zeit versucht, nicht zu weinen, außer wenn ich gelacht habe", gesteht sie ehrlich. Fans können zudem einen Blick auf ihr Hochzeitskleid erhaschen: Auf Fotos, die dem Magazin vorliegen, strahlt die Braut in einem durchsichtigen Glitzerkleid.

Den Antrag machte ihr langjähriger Partner Bruce Gilbert ihr im Sommer 2022 an ihrem Lieblingsort – einem Hotel in Italien. "Ich war völlig schockiert. Er hat es heimlich gefilmt, indem er sein iPhone in ein Gitter auf dem Balkon gesteckt hat, und wir haben es uns gleich danach angesehen, weil ich völlig ungläubig war. Dann spielte er Beyoncés (42) 'Summer Resistance' und wir tanzten", erinnert sie sich in dem Interview an den magischen Moment zurück.

Auch ihre Kennlerngeschichte verrät Elizabeth gegenüber Vogue: 2017 habe sie ein Hundespieltreffen im Hinterhof ihres Hauses veranstaltet. Damals sei Bruce mit seinen Hunden an dem Garten vorbeigegangen und ihre Freundin habe ihn eingeladen, an dem Treffen teilzunehmen. "Am nächsten Tag fragte er meine Freundin nach meiner Nummer und der Rest ist Geschichte. Wir verdanken unseren Hunden alles!", betont sie.

Elizabeth Reaser, Schauspielerin



