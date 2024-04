"Love of a Lifetime"-Sänger C. J. Snare stirbt mit 64 Jahren

Traurige Nachrichten aus der Musikwelt. Mit der Band FireHouse war C. J. Snare berühmt geworden. Vierzig Jahre lang hatte der Rocker mit seinen Kollegen Konzerte auf der ganzen Welt gespielt. Nun ist der Frontmann nach einem langen Kampf mit einer Krebserkrankung verstorben. Heather Snare, die Tochter des "Love of a Lifetime"-Interpreten, teilte dies gegenüber TMZ mit. Die offizielle Todesursache ihres geliebten Papas sei ein Herzinfarkt. Der Musiker hinterlässt neben Heather noch zwei Söhne.

Das musikalische Multitalent hatte aufgrund der schweren Erkrankung eine Bühnenpause einlegen müssen. Währenddessen hatte er aber immer wieder Updates zu seinem Gesundheitszustand auf Instagram geteilt. Im Oktober vergangenen Jahre hatte er sich einer Operation in Florida unterzogen. Zu einem Foto, auf dem er in einem Krankenhauskittel in die Kamera lächelt, hatte er geschrieben: "Die Operation ist abgeschlossen! Jetzt ist es Zeit, sich zu erholen und wieder auf die Bühne zu gehen! Ich vermisse euch alle so sehr." Noch vor einer Woche postete er zuletzt auf seinem Account. Tragischerweise beschrieb er auch in diesem Post, wie sehr er sich ein Comeback wünsche: "Ich fühle mich jeden Tag stärker! Ihr werdet sehen: Ich werde ganz bald wieder mit FireHouse auf der Bühne stehen!"

Unter diesen Umständen trifft die Nachricht seines Todes die Fans umso härter. "Ich kann es gar nicht fassen. Ruhe in Frieden, C. J.! Mein herzliches Beileid an deine Familie", schreibt eine Userin unter seinem Post. Viele Metalheads danken dem Frontmann für die beeindruckenden Konzerte, die er ihnen verschafft habe. Sein Bandkollege Perry Richardson äußert seine Trauer gegenüber TMZ: "[Er] war eine der größten Stimmen der Rockgeschichte und wird sehr vermisst werden."

Anzeige Anzeige

Instagram / snareco1 CJ Snare mit seiner Familie im Juli 2023

Anzeige Anzeige

MICHAEL BUSH/UPI/Newscom/The Mega Agency CJ Snare, Sänger

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de