Julia Roberts teilt romantisches Foto zum 23. Hochzeitstag

Julia Roberts (57) und ihr Ehemann Danny Moder (56) haben Anlass zur Freude: Zum 23. Hochzeitstag teilte die Schauspielerin jetzt einen intimen Moment. Auf Instagram veröffentlichte Julia ein Foto, das ihre Füße und die ihres Mannes inmitten einer idyllischen Naturkulisse zeigt, vermutlich beim Zelten aufgenommen. Mit den Worten "Du + Ich = 23" kommentierte sie das Bild. Kollegin Rita Wilson (68) gratulierte dem Paar zum Jubiläum und schrieb: "Moders! Happy, happy 23 an die Liebenden!" Die beiden, die ihre Ehe seit über zwei Jahrzehnten festigen, sind Eltern von drei gemeinsamen Kindern.

Das Paar lernte sich 2001 am Set des Films "The Mexican" kennen und heiratete prompt ein Jahr später. Während Julia heute ein harmonisches Familienleben beschreibt, war ihr eigener Zugang zum Thema Familie in ihrer Kindheit schwierig. Ihre Mutter war beruflich sehr eingespannt, was intime Gespräche und emotionalen Austausch selten machte, verriet die Schauspielerin in einem Interview mit dem Berliner Kurier. Julia legt nun großen Wert darauf, eine enge Bindung zu ihren Kindern zu pflegen. Sie beschreibt ihre Familie als offen und kommunikativ, besonders bei gemeinsamen Mahlzeiten. Ehemann Danny ließ es sich aber auch nicht nehmen, ein gemeinsames Foto zum Hochzeitstag zu posten. Zu einem Selfie, gespiegelt in einem Löffel, schreibt er auf Instagram: "23 Jahre ist Silber... hier sind wir in meinem gravierten Löffel! Der Spaß geht weiter..."

Mittlerweile genießen Julia und Danny wieder mehr Zeit als Paar, da ihre Kinder langsam flügge werden. Sie schaffen bewusste Momente nur für sich und entdecken die Romantik in ihrer Beziehung neu. Julia, die mit 23 Jahren dank "Pretty Woman" über Nacht zum Hollywoodstar wurde, engagiert sich auch für wohltätige Zwecke und den Umweltschutz. Trotz ihres weltweiten Ruhms scheint ihr Familienleben, gepaart mit 23 Jahren Eheglück, für sie ein Anker zu sein.

Getty Images Julia Roberts bei den 50th Cesar Film Awards in Paris 2025

Instagram / juliaroberts Julia Roberts' Instagram-Post zu ihrem 23. Hochzeitstag

Instagram / modermoder Julia Roberts und Danny Moder, Instagram-Post zu ihrem 23. Hochzeitstag