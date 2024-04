Bruce Lees Tochter widerlegt fiese Gerüchte über ihren Vater

Bruce Lee ist eine Ikone des Kampfsports, über die es die verrücktesten Theorien gibt. Tragischerweise verstarb der Schauspieler sehr jung, wodurch er sich gegen seine Kritiker nicht selbst verteidigen kann. Aus diesem Grund schreibt seine Tochter nun ein Buch über den "Der Mann mit der Todeskralle"-Darsteller. Im Interview mit Fox News erklärt sie: "In letzter Zeit wird immer wieder behauptet, mein Vater sei ständig zornig, arrogant und ein Arschloch gewesen." Das stimme allerdings nicht. Shannon Lee habe ihn zwar manchmal wütend erlebt, aber es habe immer einen guten Grund für sein Temperament gegeben. "Sein Zorn wurde oft aus Frustration geboren, Frustration über die Art und Weise, wie er behandelt wurde oder über Leute, die etwas versprachen und es dann nicht einhielten", verrät sie.

Den Vorwurf, dass ihr Vater hochnäsig gewesen sein soll, weist die Geschäftsfrau auch zurück. Bruce habe ein gewisses Selbstbewusstsein besessen, das von manchen Menschen als Arroganz missverstanden worden sei. "Wir neigen dazu, Menschen in eine Schublade zu stecken und zu sagen: 'So war diese Person.' Aber die Wahrheit ist, dass diese Menschen ihn nicht kannten", meint die 55-Jährige. Den Theorien, dass ihr Vater insgeheim an einer Überdosis gestorben oder das Opfer eines Familienfluches geworden sei, schenkt Shannon keine Aufmerksamkeit. Die Gerüchte seien nur der Beweis dafür, wie bedeutend Bruce für viele Menschen gewesen ist.

Shannon war erst vier Jahre alt gewesen, als Bruce an einer allergischen Reaktion verstarb. Am 50. Todestag ihres Papas widmete sie ihrem Vorbild bewegende Worte und lobte ihn für seine Tapferkeit. "Danke, dass du mich gelehrt hast, dass nichts jemals verloren ist, sondern nur verwandelt. [...] Deine Energie ist ewig und sie kommuniziert immer noch. Sie berührt mich immer noch. Sie liebt mich immer noch. Und ich liebe dich", schrieb sie für People.

Getty Images Shannon Lee, Bruce Lees Tochter

ActionPress Bruce Lee

