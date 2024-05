Lady Victoria Hervey strahlt in transparentem Look in Cannes

Das Filmfestival in Cannes geht momentan in seine 77. Runde. Bei dieser Veranstaltung schauen Promis und Filmschaffende beachtenswerte Filme und posieren in ihren besten Looks auf dem roten Teppich. Lady Victoria Hervey (47) stiehlt dabei allen die Show. Das ehemalige It-Girl trägt ein hellblaues, transparentes Kleid, das den Blick auf seine Unterhose freigibt. Als einziger Sichtschutz dienen tropfenförmige Verzierungen. Das Outfit wird von einer Schleppe vervollständigt, die um den Hals der Adeligen gelegt ist. Die Haare der Blondine sind dazu toupiert und zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden.

Der Star des diesjährigen Filmfestivals ist Meryl Streep (74). Die Oscarpreisträgerin wurde am Dienstag mit der Goldenen Palme für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. In ihrer Dankesrede thematisierte die "Mamma Mia"-Darstellerin ihre Erfahrung als Frau in Hollywood: "Als ich das erste Mal vor 35 Jahren hier war, war ich bereits Mutter von drei Kindern, ich war kurz davor 40 Jahre alt zu werden und ich dachte, dass meine Karriere vorbei sei." Dieses Gefühl hätte ihr damals die Filmindustrie vermittelt, da viele Schauspielerinnen im Alter Schwierigkeiten gehabt hätten, Arbeit zu finden.

Auch in der Modebranche wird es mit zunehmendem Alter schwieriger, Jobs zu finden. Um Lady Victoria war es karrieretechnisch in den vergangenen Jahren sehr viel ruhiger. Allerdings sorgt sie immer wieder mit ihren kontroversen Äußerungen für Schlagzeilen. Zum Beispiel hatte sie eine starke Meinung zur Beziehung des jüngeren Sohns von Prinz Charles (75) und dem Suits-Star: "Ich denke, Harry (39) und Meghans (42) Kennenlernphase war zu kurz. Ich glaube nicht, dass es hält", hatte sie in einem Interview mit Closer ausgeplaudert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Meryl Streep beim Cannes Film Festival 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei einem Event der Invictus Games in Düsseldorf

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Lady Victorias Kleid? Sehr schön. Sie traut sich was! Zu dem Anlass geht das gar nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de