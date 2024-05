Nach Operation: Heinz Hoenig ist auf dem Weg der Besserung!

Heinz Hoenig (72) bereitete seinen Fans in den letzten Wochen große Sorgen. Nun verkündet seine Frau Annika Kärsten-Hoenig ein paar gute Nachrichten. Inzwischen gehe es dem Schauspieler besser und er könne sogar wieder telefonieren. "Heinz ruft mich von seinem Handy spätabends immer noch mal an, um mir und unseren Kindern eine gute Nacht zu wünschen. Ich sage ihm dann, dass es uns gut geht. Das beruhigt ihn sehr", berichtet die Familienmutter gegenüber Bild. Sie finde es beeindruckend, dass er trotz seiner Erkrankung immer zuerst an seine Liebsten denke.

An Aufgeben sei für den "Das Boot"-Darsteller nicht zu denken. "Heinz spürt die Liebe seiner Familie, das gibt ihm Kraft. Er ist ein Kämpfer und wir werden niemals aufgeben", schwärmt seine Ehefrau und fügt hinzu: "[...] Heinz ist der Stier und ich bin seine Löwin. Wir werden weiter stark für unsere Familie sein." Die Operation sei laut Annika ein voller Erfolg gewesen. Sie fühle sich, als hätten die Ärzte des Berliner Krankenhauses ihr mehr Zeit mit ihrem Seelenverwandten geschenkt. Dem Team vor Ort sei sie sehr dankbar.

Bei dem Eingriff am vergangenen Montag wurde dem Dschungelcamp-Teilnehmer die Speiseröhre entfernt. Die Operation war lebensnotwendig, um die Folgen einer bakteriellen Infektion zu bekämpfen. Laut der Tageszeitung wäre dadurch auch Heinz' Aorta angegriffen worden. Sobald sich der gebürtige Bayer vollständig von seiner OP erholt habe, stünde ihm deshalb ein weiterer Eingriff an der Hauptschlagader bevor.

Ot,Ibrahim Heinz Hoenig mit seiner Frau Annika, September 2021

Thomas Bartilla / Future Image Heinz Hoenig, Schauspieler

