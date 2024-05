Endlich da: So emotional ist der "It Ends With Us"-Trailer!

Fans von Colleen Hoover aufgepasst: Ihr wohl bekanntestes Buch "It Ends With Us" wurde verfilmt und nun gibt es endlich den langersehnten Trailer zu sehen! Die ersten Einblicke haben es in sich: Blake Lively (36), Justin Baldoni (40) und Brandon Sklenar scheinen in ihren Rollen als Lily, Ryle und Atlas voll und ganz aufzugehen. Direkt kauft man ihnen die Emotionen ab: Tränen, Gelächter und auch intime Szenen inklusive. Die Fans werden also schon jetzt perfekt auf den Streifen vorbereitet. Wie Sony Pictures Entertainment zudem verkündet, wird die dramatische Geschichte ab dem 15. August auf den Kinoleinwänden zu sehen sein.

Was viele erfreuen dürfte: Der Trailer ist mit einem Song von Taylor Swift (34) unterlegt! "My Tears Ricochet" scheint die perfekte Hymne für die Storyline zu sein. Das finden auch die User auf Instagram. "Oh, 'My Tears Ricochet' passt so gut" und "Blake wusste ganz genau, was sie mit der Songauswahl auslösen würde", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare. Noch schöner: Die Hauptdarstellerin Blake und Taylor sind privat befreundet, was die Erfahrung für die Vierfachmama eventuell noch wertvoller machen dürfte.

Lange mussten die Fans auf ein genaues Veröffentlichungsdatum warten. Eigentlich hätte der Film bereits im Februar dieses Jahres im Kino laufen sollen. Doch wegen des SAG-Streiks im vergangenen Jahr mussten die Dreharbeiten unterbrochen werden. Im Januar dieses Jahres waren alle Stars jedoch wieder am Set. Einige Bilder gelangten schon vorab an die Öffentlichkeit und spalteten die Meinungen.

Sony Pictures Blake Lively als Lily und Brandon Sklenar als Atlas in "It Ends With Us"

Backgrid Blake Lively und Justin Baldoni am "It Ends With Us"-Set

