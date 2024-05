Neidisch? "Ex on the Beach"-Elli nervt Knutscherei vom Ex

Mit Kandidatin Elli zieht in der aktuellen Folge von Ex on the Beach auch neues Drama in die Villa ein. Direkt bei ihrer Ankunft am Strand von Mexiko teilt die 26-Jährige ordentlich gegen ihre Ex-Affäre Phillip Mandla aus: "Dein scheiß ernst, dass ich nach Mexiko kommen muss, damit wir weiter diskutieren?" Dass Kandidatin Sina Elisa ihr auch noch direkt eröffnet, sie habe bereits mit Phillip herumgeknutscht, scheint der Blondine ganz schön gegen den Strich zu gehen. Sie sei der Meinung, diese Info hätte man etwas "anders verpacken" können: "Ich fand das ein bisschen arrogant. [...] Ich glaube, die kleine Maus wird das selber merken, dass er mehr Fake als Real ist."

Phillip und Elli seien zwar nie fest zusammen gewesen, dennoch sollen sie sich intensiv kennengelernt und sich sogar gegenseitig ihren Familien vorgestellt haben. Nach ein paar Wochen Funkstille habe die Kosmetikerin dann allerdings erfahren, dass der Saarbrücker als Verführer bei Temptation Island teilgenommen hat. Gegenüber den anderen "Ex on the Beach"-Mädels betont Elli mehrmals, sie habe kein Interesse mehr an Phillip – die Mädels hätten "freie Bahn". Als Sina sich diese Worte zu Herzen nimmt und am Partyabend erneut mit Phillip anbandelt, scheint dessen Ex ihre Meinung aber wieder geändert zu haben. "Haben die eigentlich nichts Besseres zu tun, als die ganze Zeit rumzulecken? Die wissen wahrscheinlich nicht mal gegenseitig, wie alt sie sind, aber Hauptsache die Zunge drin", wettert sie lautstark. Sina scheint die Welt nicht mehr zu verstehen: "Girl, du hast mir heute am Strand gesagt: 'Mach dein Ding, gönn dir.' Ich gönne mir – du hast mir den Freifahrtschein gegeben."

Immerhin scheint sich die 26-jährige Kölnerin mit Phillip besser zu verstehen als mit ihrem eigenen Ex. Als Sina selbst in der ersten Folge am "Ex on the Beach"-Strand angespült wurde, begrüßte sie Ryan Wöhrl mit den Worten: "Ryan, du machst auf cool und Playboy. Unser Sex war verschwendeter Bodycount, also solltest du besser aufhören, Scheiße über mich zu reden."

