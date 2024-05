Diese beiden GNTM-Girls bekommen krassen Calzedonia-Job!

In der aktuellen Folge von Germany's Next Topmodel steht für die Kandidaten ein besonderes Casting an: Sie haben die Chance auf einen Job für Calzedonia! Neben Model Rebecca Mir (32) dürfen sie die neue Bademode-Kampagne präsentieren. In Zweierteams müssen sie beim Casting die Bikinis und Badehosen zur Geltung bringen und die Kunden überzeugen. Am Ende begeistert vor allem eine: Kadidja Becher! "Wir haben uns für Kadidja entschieden, weil sie einfach eine wahnsinnig tolle Ausstrahlung hat", verkündet Rebecca.

Kadidja ist aber nicht die Einzige, die sich über diesen großen Job freuen darf. "Die Entscheidung ist uns sehr schwergefallen, daher suchen wir noch ein weiteres Model aus. Und ebenfalls mit uns shooten wird die liebe Xenia!", erklärt die einstige GNTM-Gewinnerin nach dem Casting. Zusammen mit ihr dürfen Kadidja und Xenia also vor die Linse treten und für die riesige Kampagne modeln.

Das ist nun schon der vierte Job für Kadidja. Sie befindet sich gerade so richtig auf der Überholspur! Unter anderem hat sie schon den Job für Emmi Café Latte und für das Editorial Shooting des Sleek Magazins bekommen. In der vergangenen Folge lief es für die Wienerin aber nicht so gut: Während des Schauspieldrehs kippte sie um und musste ins Krankenhaus gefahren werden.

Anzeige Anzeige

ProSieben/Sven Doornkaat Kadidja und Sarah beim Calzedonia-Shooting

Anzeige Anzeige

ProSieben / Michael de Boer Kadidja, "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr, dass die beiden den Job bei Calzedonia ergattert haben? Das ist keine Überraschung! Ich fand andere besser. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de