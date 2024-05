Diese Stars brachen Kleiderordnung vom Filmfestival Cannes!

Für das berühmte Filmfestival in Cannes putzen sich die Stars und Sternchen richtig heraus. Doch was die wenigsten wissen: Hinter den glamourösen Looks der Promis steckt ein ausgefuchster Regelkatalog, der sicherstellen soll, dass jeder dem Anlass entsprechend gekleidet ist. Doch nicht jeder Star akzeptiert dies – eine Richtlinie scheint besonders umstritten zu sein. "Elegante Schuhe, mit oder ohne Absätze, sind erforderlich. Turnschuhe sind nicht erlaubt", heißt es laut WhoWhatWear in den offiziellen Vorschriften. Über diese Regel setzte sich Jennifer Lawrence (33) geschickt hinweg. Im vergangenen Jahr begeisterte die Schauspielerin bei der "Anatomie eines Falls"-Premiere in einer roten Robe, deren langer Saum verdecken sollte, dass sie an den Füßen nur ein Paar Flip-Flops trug.

An demselben Trick bediente sich 2016 bereits Julia Roberts (56). Die "Pretty Woman"-Darstellerin strahlte bei der Premiere von "Money Monster" in einem eleganten Abendkleid in Schwarz. Um jedoch die Stufen des roten Teppichs erklimmen zu können, raffte sie ihren Rock etwas und entblößte ihre Füße – ihre Schuhe hatte Julia wohl glatt zu Hause gelassen. Weniger subtil setzte sich Kristen Stewart (34) über die Regel bezüglich des Schuhwerks hinweg. 2018 besuchte sie die Premiere von "BlacKkKlansman" und zog ihre High Heels mitten auf dem roten Teppich aus. Den Rest des Weges legte sie barfuß zurück. Zwei Jahre zuvor entschied sich die Twilight-Bekanntheit für die Premiere ihres eigenen Films "Personal Shopper" sogar dafür, zu ihrem glitzernden weißen Kleid ein Paar explizit verbotene blaue Sneaker zu kombinieren.

In diesem Jahr gab es bislang noch keine auffälligen Regelverstöße. Stattdessen strahlten die Hollywoodstars in ausgefallenen Outfits. Unter diese haben sich jedoch in diesem Jahr auch ein paar deutsche Prominente geschmuggelt – unter anderem stolzierten Heidi Klum (50) und Palina Rojinski (39) über den roten Teppich. Und auch Ruby O. Fee (28) besuchte das Event, begleitet von ihrem Liebsten Matthias Schweighöfer (43), und präsentierte einen sexy Look.

Getty Images Julia Roberts bei der "Money Monster"-Premiere beim Filmfestival Cannes 2016

Getty Images Kristen Stewart bei der "Blackkklansman"-Premiere beim Filmfestival Cannes 2018

