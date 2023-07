50. Todestag: Bruce Lees Tochter teilt emotionale Zeilen!

Sie zollt ihrem Vater Tribut. Bruce Lee hatte in seiner Karriere in 32 Filmen mitgewirkt und ein Millionenpublikum mit seinen Martial-Arts-Skills begeistert. Der US-Amerikaner mit chinesischen Wurzeln gilt auch heute noch als Vorbild für zahlreiche Kampfsportler auf der ganzen Welt. Doch schon im Jahre 1973 verstarb er im Alter von nur 32 Jahren. Heute jährt sich sein Todestag zum 50. Mal – zu diesem Anlass veröffentlicht Bruces Tochter Shannon einen bewegenden Essay!

Im US-Blatt People widmet die 54-Jährige ihrem Vater rührende Zeilen. Sie bedankt sich bei Bruce, dafür, dass "du mich gelehrt hast, was wahre Tapferkeit ist – den Mut, du selbst zu sein, deine Fehler einzugestehen und zu wachsen, deine Seele mit der Welt zu teilen, das zu verfolgen, was du liebst." Shannon sei auch sehr dankbar dafür, dass ihr Papa ihr gezeigt habe, "was es heißt, sich sicher und geliebt zu fühlen. Das ist alles, was ich in diesem Leben je gebraucht habe." Ihren Text schließt sie besonders emotional ab: "Deine Energie ist ewig, und sie kommuniziert immer noch. [...] Ich liebe dich."

Offiziell heißt es, dass Bruce 1973 an einer Hirnschwellung gestorben sei. Doch ein Expertenteam untersuchte die Todesursache vergangenes Jahr erneut und war einer anderen Ansicht. "Wir stellen die Hypothese auf, dass die Unfähigkeit seiner Niere, überschüssiges Wasser auszuscheiden, Bruce Lee getötet hat", teilten die Ärzte dem Clinical Kidney Journal mit.

Getty Images Shannon Lee, Bruce Lees Tochter

ActionPress Bruce Lee

ActionPress Bruce Lee in "Der Mann mit der Todeskralle"

