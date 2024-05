Diese GNTM-Kandidaten müssen heute die Heimreise antreten!

Auch diese Woche werden bei Germany's Next Topmodel wieder die Koffer gepackt: Heidi Klum (50) verabschiedet sich von den Modelanwärtern Aldin Zahirović und Sara Zuraw. Die beiden konnten bei der Lip-Sync-Challenge nicht überzeugen und müssen sich nun auf den Heimweg nach Deutschland machen. Trotz der traurigen Nachricht ist Aldin vor allem eine Sache besonders wichtig. "Magst du mir eine Sache versprechen? Ich bin riesiger Fan von Halloween…", erklärt er der Modelmama. "Willst du zu meiner Party kommen?", fragt ihn die vierfache Mama daraufhin und lädt den Münchner zu ihrem legendären Event ein.

Die Berlinerin Sara zeigt sich enttäuscht von der Entscheidung, dennoch scheint sie ihren großen Traum nicht aufgeben zu wollen. "Ich werde weitermachen", stellt sie klar und versichert Heidi: "Ich werde alles nutzen, was du mir beigebracht hast."

Heidis alljährliche Halloween-Party gehört zu den extravagantesten Partys im Oktober und hat mittlerweile Kultstatus erreicht. Letztes Jahr lautete das Motto "Go big or go home". Passend dazu schmiss sich der ehemalige Victoria's Secret-Engel in ein aufregendes Pfauenkostüm. Ihr Ehemann Tom hingegen wählte ein noch skurrileres Kostüm: Er verkleidete sich als Ei!

ActionPress Aldin Zahirović, "Germany's Next Topmodel"-Kandidat

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz an Halloween 2023

