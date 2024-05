Influencerin Sophie Hinchliffe trauert: Ihr Vater ist tot

Sophie Hinchliffe, auch bekannt als Mrs Hinch muss einen schweren Verlust verkraften. Auf Instagram gibt die Influencerin bekannt, dass ihr Vater verstorben ist. "25. April 2024. Mein geliebter Papa ist plötzlich und doch so friedlich im Schlaf gestorben. Mein Leben, unsere ganze Welt, ist auf den Kopf gestellt worden. Ein tiefer unvorstellbarer Schmerz, den ich nicht in Worte fassen kann", schreibt sie. Dazu teilt Sophie einige Fotos, die sie und ihren Vater bei ihrer Hochzeit sowie in Sophies Kindheitstagen zeigen.

In ihrem Post widmet die Britin ihrem Vater auch ein paar persönliche Worte: "Mein liebender Papa, von unseren Jungs geliebter Opa, deine Werkstatt ist gesperrt und ich schlafe mit dem Schlüssel. Ich verspreche, deinen Werkstatt-Traum am Laufen zu halten. Bis wir uns wieder treffen und zusammen singen. Gute Nacht, Papa. Mein absoluter König. Dein Bubberloo." Im April gab Sophie bereits bekannt, dass ihr Vater drei Wochen lang im Krankenhaus gelegen hatte. "Also, mein Vater ist im Moment im Krankenhaus. Mein Vater war nie mit einer, sagen wir, fantastischen Gesundheit gesegnet, was seine Brust, seine Lunge und sein Herz betrifft. Er hat immer gekämpft", erklärte sie damals im Netz.

Auf Social Media lässt Sophie ihre knapp 4,8 Millionen Follower regelmäßig an ihrem Leben teilhaben. Die Netz-Bekanntheit ist vor allem für ihre Haushaltstipps bekannt. Über diese Thematik veröffentlichte sie bereits auch einige Bücher – die allesamt auf der Bestsellerliste der Sunday Times landeten.

Instagram / mrshinchhome Sophie Hinchliffe, Netz-Bekanntheit

Instagram / mrshinchhome Sophie Hinchliffe, Influencerin

