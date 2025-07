So kommen die Hochzeitsoutfits von Leyla und Mike Heiter an

Reality-TV-Stars Leyla Lahouar (29) und Mike Heiter (33) haben sich am heutigen Samstag in Heidelberg das Jawort gegeben. Bei ihrer standesamtlichen Trauung sorgten nicht nur die emotionalen Momente, sondern auch die auffälligen Outfits des Paares für Gesprächsstoff. Die Braut glänzte in einem extravaganten weißen Kleid mit fransiger Schleppe, während ihr Ehemann in einem weißen Smoking mit weinroten Samtdetails überraschte. Besonders auf Instagram erhielten die Kleiderwahl und der gemeinsame Auftritt des frisch vermählten Paares gemischte Reaktionen.

Einige Fans lobten Leyla und Mike und bezeichneten sie als "das schönste Paar". Viele sind total begeistert vom schicken Kleid der Braut, das sie mit einer Federschleppe kombinierte. Andere hingegen zeigten sich weniger angetan und bezeichneten die Outfits des frisch vermählten Ehepaares als "lächerlich", "kitschig" oder schlicht "zu viel". Vor allem über den Anzug des 33-Jährigen scheinen sich die Fans nicht einig zu sein. "Der Anzug wirkt leider kitschig" oder "Wieso wurde der Bräutigam so schlecht beraten? Rot und Weiß passt überhaupt nicht zusammen", finden zwei User.

Mike und Leyla dürften die gespaltenen Meinungen der Fans allerdings egal sein – sie sind total happy, endlich Mann und Frau zu sein und scheinen ihren Hochzeitstag sehr genossen zu haben. Doch die standesamtliche Trauung, die im Palais Prinz Carl in Heidelberg stattfand, ist erst der Anfang der Feierlichkeiten: Am 30. August steigt die große Traumhochzeit der beiden Realitystars an der Amalfiküste in Italien. Und die Fans können bei dem Spektakel sogar dabei sein, denn Bild wird die Zeremonie live streamen.

Instagram / filiz_koc_rose Mike Heiter und Leyla Lahouar im Juli 2025

Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouar, April 2025

Getty Images Leyla Lahouar und Mike Heiter, Oktober 2024