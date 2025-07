Kann sich Patricija Ionel weiteren Nachwuchs vorstellen?

Als vor etwas mehr als einem Jahr Patricija Ionel (30) und ihr Mann Alexandru Ionel (30) bei der Profi-Challenge von Let's Dance verkündeten, dass sie Eltern von Zwillingen werden, war die Freude groß. Nach ihrem ersten Sohn Noelis, der im Januar 2022 geboren wurde, erweiterte sich ihre Familie im September 2024 mit Tochter Melody Amory und Sohn Elison Amory. Seitdem teilen die stolzen Eltern Einblicke in ihren Alltag als fünfköpfige Familie im Netz. Das innige Familienglück scheint perfekt, doch wie steht es um die Zukunftspläne hinsichtlich weiteren Nachwuchses?

Ein neugieriger Fan wollte auf Instagram wissen, ob Baby Nummer vier für die Ionels infrage kommt, da die beiden und ihre Kinder "so schön" seien. Patricija entgegnete mit einem Augenzwinkern: "Es ist gefährlich in unserer Familie, weil wir sonst vielleicht auch noch mal zwei bekommen. Deswegen, Schatzi, passen wir auf, oder?" Alexandru reagierte daraufhin mit einem entsetzten "Das hast du jetzt nicht wirklich gesagt?" und scherzte, dass sie wohl Lotto spielen sollten, falls die Familie noch mehr wächst. Scheint also so, als würde die Familie erst einmal zu fünft bleiben.

Abseits von ihrem Familienleben begeisterten die Ionels zuletzt wieder auf dem "Let's Dance"-Tanzparkett. Sowohl Alexandru als auch Patricija haben es in dieser Staffel weit gebracht. Der gebürtige Moldauer und Stuntfrau Marie Mouroum brachten bis zur zehnten Liveshow das Parkett zum Glühen. Patricija und ihr Schützling, der Para-Schwimmer Taliso Engel, tanzten sich sogar bis ins Finale und ergatterten schlussendlich den zweiten Platz.

Instagram / bellatricija Patricija und Alexandru Ionel im Juli 2024

Instagram / bellatricija Patricija und Alexandru Ionel mit ihren Zwillingen, September 2024

Getty Images Patricija Ionel und Taliso Engel, Mai 2025