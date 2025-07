Rapper Nelly weigert sich, seinen eigenen Sohn zu wickeln

Nelly (50) und Ashanti (44) gewähren mit ihrer neuen Reality-Show "Nelly and Ashanti: We Belong Together", die am 26. Juni auf Peacock gestartet ist, intime Einblicke in ihr Privatleben. Die Sendung beleuchtet ihre wiedergefundene Romanze, ihre Hochzeit im Jahr 2023 und die Herausforderungen ihres Alltags als frischgebackene Eltern. Allerdings sorgt die extreme Zurückhaltung des Rappers bezüglich der Care-Arbeit in der Familie bereits in der ersten Folge für Unmut bei einigen Zuschauern: Nelly weigert sich vehement, die Windeln des gemeinsamen Sohnes Kareem zu wechseln, und behauptet, das Weinen des Babys in der Nacht schlicht nicht zu hören, weshalb er seiner Frau nicht helfen könne.

Besonders die Aussage, dass er das weinende Kind im Schlaf nicht höre, stößt bei Ashanti auf Unverständnis: "Es ist absolut lächerlich, dass du behauptest, tief und fest zu schlafen, während Kareem so laut ist", wettert sie. Doch Nelly lässt sich davon nicht einschüchtern: Für ihn sei es ein "Segen", dass er den nächtlichen Lärm ausblenden könne. So versucht der "Hot In Herre"-Interpret offenbar, sich auf seine ganz eigene Art mit den Aufgaben des Vaterseins auseinanderzusetzen – auch wenn seine aktuelle Strategie auf heftige Kritik stößt. Bereits in der Vergangenheit betonte er, dass er als Vater seiner vier älteren Kinder – darunter auch die von ihm adoptierten Kinder seiner verstorbenen Schwester – eine wichtige Rolle spielen wollte, selbst wenn er nicht immer persönlich anwesend sein konnte.

Abseits der Show wird deutlich, wie tief Nellys Familienbande gehen. Nach dem Tod seiner Schwester Jackie im Jahr 2005 übernahm er die Verantwortung für ihre beiden Kinder Shawn und Sydney und bildete zusammen mit seiner Familie ein enges Unterstützungsnetzwerk. In Interviews betonte Nelly, wie prägend diese Erfahrung für ihn war. "Diese Kinder haben mich genauso erzogen, wie ich sie erzogen habe", sagte er einst und erinnerte sich an die emotionale Zeit nach Jackies Tod. Zu seinem heutigen Leben als Vater gehören neben Kareem auch seine Tochter Channelle und sein Sohn Cornell. Trotz der Kontroversen um seine Haltung zur geteilten Care-Arbeit ist klar, dass Familie für Nelly eine zentrale Rolle spielt – auf seine eigene Art und Weise.

Getty Images Rapper Nelly im August 2022 in Atlanta

Getty Images Ashanti und Nelly bei den iHeartRadio Music Awards 2025 in Hollywood

Getty Images Ashanti und Nelly bei der No Address Premiere in Los Angeles