Diese "Downton Abbey"-Stars sind im echten Leben ein Paar

Liebe und Romantik sind nicht nur vor der Kamera der Erfolgsserie Downton Abbey zu finden, sondern auch hinter den Kulissen. Laura Carmichael (38), besser bekannt als Lady Edith Crawley in der Show, und Michael C. Fox, der in Staffel fünf als Andrew Parker in die Serie eingeführt wurde, sind beispielsweise seit 2016 auch im echten Leben ein Paar. Die beiden lernten sich am Set kennen und sind inzwischen sogar stolze Eltern eines Sohnes namens Luca. Michael verriet gegenüber Sunday Post, dass sie ihre Beziehung während der Dreharbeiten jedoch strikt professionell hielten: "Wir versuchen, außerhalb unseres Privatlebens nicht zu viel über 'Downton Abbey' zu sprechen. Auch am Set war alles rein professionell."

Ein weiteres Liebespaar aus dem Universum von "Downton Abbey" sind Imelda Staunton (69) und Jim Carter, die seit beeindruckenden 41 Jahren verheiratet sind. Imelda, bekannt als Lady Maud Bagshaw, und Jim, der den beliebten Butler Mr. Carson spielt, lernten sich 1982 bei einer Theaterproduktion kennen. Sie haben gemeinsam eine Tochter, Bessie Carter, die als Schauspielerin in der Serie Bridgerton zu sehen ist. In einem Interview mit British Vogue sprach Imelda über ihre Ehe und verriet, dass es ihnen wichtig sei, das Leben als Paar ernster zu nehmen als ihre Karrieren: "Das Leben, das wir uns geschaffen haben, ist wichtiger als jeder Job."

Auch Elizabeth McGovern (63), die als Cora Crawley berühmt wurde, hat einen besonderen Menschen an ihrer Seite, nämlich Simon Curtis (65), den Regisseur von "Downton Abbey: A New Era". Die beiden heirateten 1992 und haben zwei Töchter, Matilda und Grace. Elizabeth zeigte sich gegenüber dem Magazin Hello! stolz auf die Zusammenarbeit mit ihrem Ehemann und scherzte: "Es ist eine sehr interessante Herausforderung, aber ich habe so gut wie möglich versucht, ihn als Regisseur zu sehen und nicht als den Typen, der immer im Hintergrund fernsieht." Ebenfalls eine Set-Liebesgeschichte schreibt Phyllis Logan, die seit 2011 mit Kevin McNally verheiratet ist. Die beiden lernten sich 1994 bei Dreharbeiten kennen und durften später auch bei "Downton Abbey" gemeinsam vor der Kamera stehen.

Anzeige Anzeige

Landmark Media Press and Picture/Action Press Der Cast des "Downton Abbey"-Kinofilms 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael C. Fox und Laura Carmichael, April 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Jim Carter, Imelda Staunton und ihre Tochter Bessie Carter bei den Olivier Awards in London, 2018

Anzeige