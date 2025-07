Sarah-Jane Wollny ganz ehrlich: Für die Liebe ist kein Platz

Sarah-Jane Wollny (26) teilte kürzlich auf Instagram Details über ihren Beziehungsstatus. Als ein neugieriger Follower fragte, ob sie bereit für eine neue Liebe sei, gab die TV-Bekanntheit eine klare Antwort: Derzeit habe sie kein Interesse an einer Beziehung. Zwar lerne sie gelegentlich neue Menschen kennen, doch kommuniziert sie offen, dass sie momentan keine feste Bindung anstrebe. "Eine Beziehung würde mich im Moment nur einschränken", erklärte sie und fügte hinzu, dass sie fest daran glaube, dass sich alles zur richtigen Zeit füge.

In ihrer Erklärung betonte Sarah-Jane, dass sie im Augenblick viele Projekte plane und somit kaum Zeit für private Entwicklungen habe. "Wenn ich ehrlich bin, steht in nächster Zeit auch wieder so viel an, sodass ich gar keine Zeit dafür habe", verriet sie. Dennoch scheint es nicht an Interessenten zu mangeln – einige Männer hätten ihr Interesse bekundet. Doch für die Social-Media-Bekanntheit gilt Ehrlichkeit als oberstes Prinzip. Sie betonte, dass sie nicht aktiv auf Beziehungsjagd gehe, denn das bringe ihrer Meinung nach ohnehin keinen Erfolg. Vielmehr vertraut sie darauf, dass das Leben Liebe und Glück zur passenden Zeit mit sich bringen werde.

Nach ihrer turbulenten Trennung von Tinush Nasri sorgten die beiden in der Vergangenheit für Aufsehen mit ihrem öffentlichen Schlagabtausch. Während Tinush sich seitdem vornehmlich auf seine TV-Karriere konzentriert, scheint bei Sarah-Jane Ruhe eingekehrt zu sein. Neben ihrer Arbeit und ihrer Zeit in den sozialen Medien fokussiert sie sich offenbar auf das Wesentliche in ihrem Leben und scheint es zu schätzen, eigenständig und unabhängig zu bleiben. Ihre Haltung zu einer neuen Liebe verdeutlicht dies einmal mehr.

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, TV-Persönlichkeit

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, Februar 2025

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny und ihr Freund Tinush, Mai 2024