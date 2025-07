Knossis Schwiegermutter ist ein griechischer Schlagerstar

Marianna Masadi, die Schwiegermutter des bekannten Entertainers Knossi (38), begeistert mit ihrem neuen Song "Nacht in Athen" die Schlagerwelt. Der Titel, geschrieben von der Erfolgskomponistin Kristina Bach (63), verbindet deutschen Popschlager mit sonnigem, mediterranem Flair und lädt die Zuhörer ein, das Leben und die Leichtigkeit einer Sommernacht zu feiern. "Nacht in Athen" ist der Titeltrack ihres bald erscheinenden Albums und ein Vorgeschmack auf das, was ihre Fans erwartet. Die charismatische Künstlerin, deren Karriere in Griechenland bereits eine Erfolgsgeschichte ist, wird auch in Deutschland immer bekannter, unter anderem durch TV-Auftritte bei "Immer wieder sonntags" und "Schlager-Spaß mit Andy Borg (64)".

Bereits 2019 startete Marianna Masadi sowohl in Griechenland als auch in Deutschland erfolgreich ihre Musikkarriere und hat sich seither in ihrer Heimat Griechenland einen Namen als TV- und Festivalstar gemacht. Ihre Leichtigkeit, Emotionen und Energie finden auch hierzulande zunehmend Anklang. Mit ihrer klaren, ausdrucksstarken Stimme begeistert die Sängerin Fans beider Kulturen. Ihr Album, das im September erscheinen soll, verspricht weitere solcher musikalischen Höhepunkte.

Marianna Masadi verbindet nicht nur musikalisch die deutsche und griechische Kultur, sie selbst ist ein lebendiges Beispiel für das Beste aus beiden Welten. Geboren in eine griechische Familie auf der Schwäbischen Alb, lernte sie früh, zwischen den Kulturen zu navigieren. Unter der Förderung des berühmten Komponisten Mikis Theodorakis entwickelte sie als Teenagerin ihren unverwechselbaren Éntekhno-Gesangsstil, der in Griechenland zur klassischen Musik zählt. Heute pendelt sie zwischen beiden Ländern und arbeitet an ihrer Karriere, unterstützt von ihrer Familie – und sicherlich ist auch Schwiegersohn Knossi stolz auf die musikalischen Erfolge seiner Schwiegermutter.

Anzeige Anzeige

Instagram / mariannamasadi Marianna Masadi im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / knossi Lia Mitrou und Knossi, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / mariannamasadi Marianna Masadi, April 2025

Anzeige