Diese Promis gratulieren Leyla und Mike Heiter zur Hochzeit

Mike Heiter (33) und Leyla Lahouar (29) sind seit heute offiziell verheiratet! Der Reality-TV-Star und die Social-Media-Ikone gaben sich im Standesamt das Jawort und dürfen sich ab sofort "Herr und Frau Heiter" nennen. Ihre Hochzeit blieb natürlich nicht unbemerkt – zahlreiche Prominente aus der Reality-TV-Welt und Social Media richteten ihre Glückwünsche an das Paar auf Instagram. Mit dabei waren unter anderem Gigi Birofio (26), Marlisa Rudzio (35) oder Anna Rossow (36). "Herzlichen Glückwunsch! Alles Gute für eure gemeinsame Zukunft", wünschte Letztere dem Ehepaar. Auch Ex-Bachelor Andrej Mangold (38) hinterließ ein paar Worte: "Auf euch und das Leben. Liebe gewinnt immer!"

Felix von Jascheroff (42) war damals live dabei, als sich Mike und Leyla erstmals im Dschungelcamp annäherten. Auch der GZSZ-Star freut sich total für die beiden: "Meine Hübschen, alles Gute für euch. Macht euch einen schönen Tag, genießt die Zeit und seid laut!" Weitere Glückwünsche gab es zudem von Julian Evangelos (33), Melody Haase (31), Johannes Haller (37), Sarah Kern (56), Paola Maria (31) oder Marco Strecker (23). Aber auch Pia Tillmann (39) ist dabei und wünscht "von Herzen nur das Beste für euch."

Mike und Leyla strahlten an ihrem großen Tag in eleganten Looks. Für Leyla war ein schulterfreies Kleid mit Federbordüre die perfekte Wahl, um ihrem Liebsten das Jawort zu geben, während Mike sich für einen weißen Anzug mit roten Akzenten entschied. Die Fans auf Instagram hatten zu den Looks allerdings gespaltene Meinungen. Viele feierten die Outfits und bezeichneten die zwei Realitystars als "das schönste Paar". Doch einige fanden die Styles "zu viel", "lächerlich" oder "kitschig".

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Juni 2025

Instagram / filiz_koc_rose Mike Heiter und Leyla Lahouar im Juli 2025

Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouar, April 2025