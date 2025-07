Krebs-Diagnose: Hautärztin rettete Alexander Herrmanns Leben

TV-Koch Alexander Herrmann (54) hat im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" eine bewegende Geschichte über seine Hautärztin Petra geteilt, die ihm vor fast 15 Jahren das Leben gerettet hat. Zu Gast in der Sendung berichtet der The Taste-Juror, wie er damals während eines Wochenendes zufällig seine Hausärztin anrief, weil sein Sohn Nasenbluten hatte. In diesem Zusammenhang zeigte er ihr ein ungewöhnliches Gewächs an seinem Ellbogen. Ihre schnelle und entschlossene Reaktion war entscheidend: "Sie hat das sofort geregelt, am nächsten Tag hatte ich einen OP-Termin", erklärte Alexander. Die Diagnose: Hautkrebs.

Herrmann hebt hervor, welch wichtige Rolle die Mediziner in unserem Alltag spielen. Sie seien nicht nur Fachkräfte, sondern oft jahrelange Begleiter, fast wie ein Teil der Familie. Seine Dankbarkeit gegenüber seiner Ärztin spiegelt sich auch in seinem neuen Buch "Heldenküche – Die Hausärzte-Edition" wider. Darin stellt der Sternekoch Rezepte vor, die besonders für den stressigen Alltag von Ärzten und Ärztinnen geeignet sind. Alle Einnahmen des Buchs fließen zudem in eine Stiftung, die zukünftige Mediziner unterstützt. "Gerade auf dem Land haben wir einen enormen Mangel an Hausärzten", verdeutlicht Alexander, der selbst aus einem kleinen Dorf in Franken stammt.

Abseits seiner medizinischen Geschichte zeigt sich Alexander Herrmann als engagierter Familienvater und kreativer Kochprofi, der seit fast 30 Jahren in der TV-Welt überzeugt. Seine Karriere als Coach bei "The Taste" begann bereits 2013 und er bleibt dem Format auch heute noch treu. Trotz einiger Schicksalsschläge – er verlor unter anderem vor neun Jahren seine Eltern bei einem Verkehrsunfall – gibt sich der Sternekoch optimistisch und lebensbejahend. Sein Engagement, sowohl beruflich als auch menschlich, beeindruckt Fans und Kollegen. "Hausärzte machen einen wahnsinnig wichtigen Job", sagt Herrmann und beweist mit seinem neuen Projekt Herz für die, die ihm einst das Leben retteten.

SAT.1/Benedikt Müller Alexander Herrmann, "The Taste"-Coach

ActionPress Alexander Herrmann im März 2025

