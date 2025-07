Darum verlassen Amal und George Clooney kaum noch das Haus

Amal Clooney (47) gab kürzlich in einem Interview mit Glamour Einblicke in das Leben ihrer Familie und die Herausforderungen, die ihre Prominenz mit sich bringt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann George Clooney (64) und den Zwillingen Alexander und Ella lebt die Menschenrechtsanwältin in exklusiven Anwesen in Italien und Frankreich. Doch die ständige Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit macht es schwer, Privatsphäre zu bewahren. "Es wird immer schwieriger, private Momente und Räume zu schaffen", erklärte sie. Um dem entgegenzuwirken, verbringt die Familie viel Zeit zu Hause und hält die Kinder bewusst aus dem Rampenlicht.

Neben der Rückzugsmöglichkeit im familiären Umfeld setzt Amal auf klare Regeln, um die gemeinsame Zeit zu fördern. So sammelt sie daheim alle Handys in einem Korb ein, damit die Familie ohne Ablenkung Zeit miteinander verbringen kann. Im Laufe des Gesprächs schwärmte die 47-Jährige auch von ihrem Ehemann George: "Ich habe einen Partner im Leben, der mich in allem, was ich tue, unterstützt." Besonders hebt sie hervor, wie sehr George ihr zur Seite stand, als sie 2017 Mutter wurde, und ihr den Rücken freihielt, was sie ihm bis heute hoch anrechnet.

Dass George und Amal bewusst ein Leben abseits des Hollywood-Trubels für Alexander und Ella anstreben, dürfte kaum jemanden überraschen. Doch auch die Eltern haben Gefallen an der idyllischen Atmosphäre. Damals berichtete der Schauspieler in einem Interview mit New York Times voller Euphorie: "Ich fahre jetzt einen Traktor und mache all diese Dinge." Das Leben auf dem Land in der Provence ermöglichte es ihnen, sich gemeinsam um den Garten und landwirtschaftliche Aufgaben zu kümmern.

Getty Images George Clooney und Amal Clooney im Juni 2025

Getty Images Amal Clooney und George Clooney, September 2024

Getty Images George und Amal Clooney