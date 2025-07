Die schönsten Fotos von Leyla und Mike Heiters Standesamt

Leyla Lahouar (29) und Mike Heiter (33) haben am Samstagnachmittag in Heidelberg ihre Liebe besiegelt. Nach ihrem Kennenlernen im Jahr 2024, bei dem sie sich im Dschungelcamp erstmals näherkamen, folgte nun der Höhepunkt ihrer Liebesgeschichte: die standesamtliche Trauung. Im barocken "Palais Prinz Carl", umgeben von roten Baccara-Rosen, gaben sich die beiden das Jawort – und nun liegen Bild auch die ersten Fotos der Zeremonie vor. Von der Ankunft des Bräutigams in einem schicken Cabrio über den Einzug der Braut bis hin zum "Ja, ich will" – alles war bis ins kleinste Detail geplant und schien perfekt gelaufen zu sein. Leyla und Mike kamen zumindest aus dem Strahlen gar nicht mehr raus!

Die Zeremonie, die von Standesbeamtin Laura Mast geleitet und von einer eigens zusammengestellten Liebes-Playlist untermalt wurde, ließ keinen der Anwesenden unberührt. Leyla und Mike wurden von ihren Trauzeugen – ihrer besten Freundin Martina Hellmund und Mikes Jugendfreund Paco – unterstützt, die dem Paar emotional zur Seite standen. Der Moment des Eheversprechens war geprägt von Lachen, Tränen und einem 20 Sekunden langen Kuss. "Ich hatte die ganze Zeit Gänsehaut. Es war und ist ein magischer Moment", schwärmte Mike anschließend im Interview mit der Zeitung. Leyla kommentierte ganz sprachlos: "Ich heiße jetzt wirklich Heiter!"

Die Hochzeit sorgte nicht nur bei den Gästen, sondern auch online für viel Aufsehen. Insbesondere die Looks des Paares wurden auf Instagram heiß diskutiert. Die markante Farbkombination von Mikes Smoking sorgte ebenso wie Leylas ausgefallenes Kleid für begeisterte bis gemischte Reaktionen. Doch eins ist sicher: Leyla und Mike waren überglücklich mit ihren Outfits und der standesamtlichen Hochzeit. Im August wird dann weiter gefeiert – auf ihrer großen Traumhochzeit an der Amalfiküste!

Instagram / babaclass Leyla Lahouar und Mike Heiter, Mai 2025

Instagram / filiz_koc_rose Mike Heiter und Leyla Lahouar im Juli 2025

Getty Images Leyla Lahouar und Mike Heiter, Realitystars