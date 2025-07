Jay Khan enthüllt Familiendrama: Großvater tötete Großmutter

Jay Khan (43) spricht offen über eines der dunkelsten Kapitel seines Lebens. In einem Interview mit Bild erinnert sich der ehemalige Sänger der Band US5 an einen Anruf seiner Mutter im Frühjahr 2008, der sein Leben komplett veränderte. Am Telefon teilte sie ihm mit zitternder Stimme mit, er solle sich setzen. Dann sagte sie: "Es ist etwas Schreckliches passiert. Mit Omi und Opa. Beide sind tot. Ich bete, dass du keinen Hass gegen Opa verspürst. Opa hat Omi auf der Treppe erstochen und danach Selbstmord begangen." Jay stand unter Schock, realisierte gar nicht, was ihm seine Mutter mitteilte, erklärt er: "Mein Kopf und mein Herz waren leer. Wären meine Großeltern eines natürlichen Todes gestorben, hätte ich sicher tausend Liter Tränen vergießen können. Aber nicht auf diese Art und Weise. So etwas kennt man sonst nur aus Horrorfilmen."

Damals hatte sein Onkel die beiden tot in ihrem Haus aufgefunden. Besonders tragisch: Jahre später beging auch dieser Suizid. "Solche Tragödien prägen einen fürs Leben", so der Sänger. Sein Großvater, der an Demenz litt, habe nach den Schilderungen Jays aus Angst und Verzweiflung über die Möglichkeit, in ein Pflegeheim abgeschoben zu werden, die Tat begangen. Trotzdem behält Jay seinen Opa positiv in Erinnerung und vermisst ihn und seine Oma sehr. "Er tut mir leid. Dieses Ende hat er nicht verdient. Er war krank und nicht mehr Herr seiner Sinne. Meine Großeltern sind Teil meiner Geschichte. Ich muss mich seit siebzehn Jahren damit auseinandersetzen. Ich versuche bestmöglich, mich nur an die guten Zeiten zu erinnern", betont der Sänger.

Für den gebürtigen Engländer war die Zeit nach dem tragischen Tod seiner Großeltern sehr schwer. Jemand, der ihm damals unterstützend zur Seite stand, war seine damalige Freundin Lena Gercke (37): "Meine Ex-Freundin Lena gab mir damals unfassbar viel Halt. Sie flog mit mir nach England, war mit bei den Beerdigungen. Das werde ich Lena niemals vergessen." Nach den dramatischen Ereignissen sei ihm klar geworden, wie unwichtig vermeintliche berufliche Erfolge im Vergleich zu zwischenmenschlichen Beziehungen sind – für Jay stehe seine Familie immer an erster Stelle: "Dagegen ist alles andere unwichtig. Auch wenn du noch so viele ausverkaufte Konzerte gibst oder von Groupies angehimmelt wirst. Bei aller Leidenschaft für die Musik und meinen Beruf. Nichts ist für mich wichtiger als meine Familie."

Anzeige Anzeige

Getty Images Jay Khan bei einer Ausstellung am Berliner Hauptbahnhof, 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Jay Khan, Sänger

Anzeige Anzeige