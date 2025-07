Nico Legat genießt das Leben richtig ohne Drogen und Alkohol

Nico Legat (27) hat in der Vergangenheit mit der Sucht nach Alkohol und Drogen zu kämpfen gehabt. Der Realitystar suchte sich professionelle Hilfe und nimmt nun an einer mehrwöchigen Therapie in einer Einrichtung teil. Bisher ist er erfolgreich – und kann seinen Erfolg sogar so richtig genießen. In seiner Instagram-Story berichtet der ehemalige Temptation Island-Kandidat davon, wie er und einige Bekannte den Abend auf einem Weinfest verbrachten – "aber natürlich nüchtern". "Und ich glaube, genau das hat es auf jeden Fall ausgemacht. Also, ich muss wirklich sagen, ich habe seit Jahren das erste Mal wieder richtig Spaß gehabt, ohne Alkohol und Drogen. Vom Gefühl her ist es einfach tausendmal besser", gibt Nico dankbar zu verstehen.

Keine Kopfschmerzen oder einen Kater zu haben und zu wissen, was man in den vorherigen Stunden gemacht hat, finde er toll: "Das hat mir heute einfach mal gezeigt, wie schön es eigentlich ist, ohne Drogen und Alkohol." Und Nico ist zielstrebig: Das wird nicht sein einziger Abend ohne Alkohol, Drogen und das lästige Gefühl danach gewesen sein. "So wird es auch mein restliches Leben sein – das ist mein Ziel, wonach ich strebe", betont der frühere Fußballer.

Nico gibt seinen Fans regelmäßig Einblicke in seinen Alltag während der Therapie. Der 27-Jährige scheint große Fortschritte zu machen – das ist auch schon seinem Papa Thorsten Legat (56) aufgefallen. Der Ex-Profifußballer schwärmte gegenüber dem "Blitzlichtgewitter"-Podcast von der Entwicklung, die sein Sohn in den vergangenen Wochen hingelegt hat. "Er ist richtig gefestigt. Ihr werdet einen ganz anderen Nico Legat sehen", ist sich Thorsten sicher.

