ESC-Reihenfolge steht: Wann tritt Deutschland im Finale auf?

Unter dem Motto "United By Music" richtet die schwedische Stadt Malmö 2024 den 68. Eurovision Song Contest aus. Das große Finale findet am 11. Mai um 21 Uhr statt. Seit Donnerstag steht fest, welche 26 Länder um die begehrte Trophäe kämpfen werden. Nun gibt die European Broadcasting Union (EBU) auch bekannt, in welcher Reihenfolge die verschiedenen Künstler am Samstag auftreten werden. Der deutsche Act Isaak Guderian (29) wird an dem Abend als Dritter an den Start gehen.

Gastgeber Schweden wird mit Marcus & Martinus und ihrem Song "Unforgettable" die Show eröffnen. Anschließend treten Alyona Alyona und Jerry Heil mit "Teresa & Maria" für die Ukraine an. Fans aus Österreich müssen sich in diesem Jahr etwas mehr gedulden: Der Act schließt das Finale in diesem Jahr. Durch den diesjährigen Musikwettbewerb führen dabei die Moderatorin Petra Mede (54) und die Schauspielerin Malin Åkerman.

Im vergangenen Jahr ist Deutschland mit Malik Harris und seinem Song "Rockstars" auf dem letzten Platz gelandet. Ob die Chancen in diesem Jahr besser stehen? Auf X zeigten sich die internationalen Zuschauer zumindest ziemlich begeistert von Isaaks Hit "Always on the Run" beim ESC-Vorentscheid. "Was für eine Stimme" und "Moment, was? Deutschland ist tatsächlich wirklich gut. Ich bin ein wenig verblüfft. Ja, Isaak, du schaffst das", lauteten dabei nur einige der positiven Kommentare auf der Plattform.

Getty Images Isaak Guderian im ESC-Halbfinale 2024

Getty Images Malik Harris im November 2023

