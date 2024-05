Top Ten: Diese Netflix-Knaller sind aktuell in aller Munde

Mit diesem Programm lässt sich die Woche perfekt ausklingen! Besonders die Netflix-Neuheiten scheinen aktuell die Nutzer vor ihre Bildschirme zu fesseln. Im Mai hat der Streamingdienst nämlich wieder einmal so einiges zu bieten. Besonders gut scheint dabei der brandneue Film "Unfrosted" mit Hugh Grant (63) und Melissa McCarthy (53) anzukommen. Auch eine weitere Komödie erfreut sich aktuell großer Beliebtheit – die deutsche Romcom "Generation Beziehungsunfähig" mit Frederick Lau (34) und Luise Heyer (39) nimmt ebenfalls einen Platz in den aktuellen Charts ein und darf bei einem gemütlichen Fernsehabend nicht fehlen. Der Thriller "A Few Good Men" aus dem Jahr 1992 lässt dagegen den Adrenalinspiegel steigen.

Auch bei den Seriencharts ist für eine bunte Mischung gesorgt. Die Rangliste führt derzeit "Der Fall Asunta" an. Dabei handelt es sich um eine Eigenproduktion von Netflix, bei der die Eltern der vermissten Asunta schnell selbst ins Visier der Ermittler geraten. Noch immer beliebt ist zudem das Stalker-Drama "Rentierbaby", welches auf wahren Begebenheiten beruht. Die Stalkerin, auf der die Serie basiert, hat sich inzwischen sogar selbst zu Wort gemeldet und ihre Sicht der Dinge erzählt. Dass die dritte Staffel von Bridgerton bereits nächste Woche das Licht der Streamingwelt erblickt, macht sich ebenfalls in der Liste bemerkbar – offenbar schauen sich die Fans der historischen Serie noch einmal die ersten Episoden an, um dann für den Nachschub gewappnet zu sein.

Nicht nur die Filme und Serien auf Netflix schreien geradezu nach einem Abend auf der Couch – am Samstag findet zudem das Finale des Eurovision Song Contests statt. Für Deutschland geht in diesem Jahr Isaak Guderian (29) mit "Always On The Run" an den Start. Lange müssen die Zuschauer auch gar nicht auf seinen Auftritt warten – der Mindener performt als Dritter in dem musikalischen Wettbewerb, wie die European Broadcasting Union bekannt gibt.

Ed Miller/Netflix Richard Gadd in "Rentierbaby"

Netflix Colin Bridgerton (Luke Newton) und Penelope Featherington (Nicola Coughlan) in "Bridgerton"

