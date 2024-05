Stalkerin aus "Rentierbaby" gibt ihr erstes TV-Interview!

Die Netflix-Serie "Rentierbaby" wird derzeit heiß diskutiert. Sie basiert auf einer wahren Begebenheit des Autors Richard Gadd (34), der seine Erfahrungen mit einer Stalkerin thematisiert. Darin nennt er die Frau Martha und verrät aber nicht, wer die Stalkerin im echten Leben ist. Jetzt meldet sich jedoch Fiona Harvey zu Wort, die behauptet, sie sei die Stalkerin in der Serie und alle Anschuldigungen seien falsch. In der Show "Piers Morgan Uncensored" stellt sie klar: "Ich bin keine Stalkerin. Das ist einfach völliger Unsinn. [...] Zwei Sachen in der Show sind wahr: Sein Name ist Richard Gadd und er arbeitet als Barkeeper im Hawley Arms. Und wir haben uns zwei oder drei Mal getroffen."

Im Laufe des Interviews widerspricht Fiona sich aber immer wieder und sie gibt zu, ihn öfter gesehen zu haben. Auch ein paar E-Mails habe sie ihm geschickt, aber nicht 41.000 wie in "Rentierbaby" dargestellt. "Ich glaube nicht, dass ich ihm irgendetwas geschickt habe. [...] Es waren vielleicht ein paar E-Mails, nur scherzhafte Spaß-E-Mails. Das war's", merkt sie an. Die Serie selbst habe sie nie gesehen, dennoch hätte Richard darin falsche Informationen verbreitet. Sie wolle nun rechtliche Schritte gegen den Streaming-Anbieter und Richard einleiten, da die Show verleumderisch sei.

Vor rund einem Monat wurde "Rentierbaby" auf Netflix veröffentlicht und feiert schon jetzt eine große Zuschauerzahl. Wie Deadline berichtet, wurde die Serie im ersten Monat bereits 60 Millionen Mal gestreamt! Damit ist sie auf dem besten Wege, in die Top Ten der meistgesehenen Netflix-Serien zu rutschen. In insgesamt 92 Ländern ist die Serie außerdem derzeit in den wöchentlichen Charts.

Ed Miller/Netflix Szene aus "Rentierbaby"

Ed Miller/Netflix Richard Gadd in "Rentierbaby"

