Wimbledon-Finale: Prinzessin Kate brach royales Protokoll

Beim Wimbledon-Finale 2023 sorgte Prinzessin Kate (43) für einen emotionalen Moment, als sie die tunesische Tennisspielerin Ons Jabeur tröstete. Nach ihrer Niederlage gegen Marketa Vondrousova im Einzelfinale zeigte sich die Sportlerin sichtlich aufgewühlt. Als Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Club hatte Kate die Aufgabe, die Trophäen zu überreichen, doch diesmal ging sie einen Schritt weiter: Anstatt einer förmlichen Geste umarmte sie die zweifache Finalistin herzlich und sprach ihr Worte des Trostes zu. Dieser spontane Bruch des königlichen Protokolls zeigte Kates einfühlsame Seite.

Bereits im Vorjahr hatte Ons in einem Interview mit Hello! Magazine erzählt, wie viel ihr die Unterstützung der Prinzessin bedeutete. "Sie war wirklich die Liebenswürdigste", sagte die Tennisspielerin und berichtete, wie Kate ihr damals Mut zusprach. Während der Begegnung im Jahr 2023 standen die Emotionen jedoch im Vordergrund, da der Verlauf des Matches für Ons besonders herausfordernd war. In der Hitze musste sie im ersten Satz des Spiels gegen ihre bulgarische Gegnerin Viktoriya Tomova sogar für eine medizinische Pause das Spielfeld verlassen. Dieser Moment der Nähe mit Kate hob ihre Stimmung sichtlich.

Kate, die selbst eine große Tennisliebhaberin ist, hat seit ihrer Jugend eine enge Verbindung zu Wimbledon. In einem Interview sagte sie einst, wie prägend das Turnier für ihre Begeisterung für den Sport war. Als Schirmherrin des renommierten Turniers hat sie sich seit 2016 regelmäßig auf der Tribüne gezeigt. Im letzten Jahr hatte sie nach ihrer überstandenen Krebserkrankung bereits das Männerfinale besucht und bewies damit, dass sie ihre Rolle trotz gesundheitlicher Herausforderungen wieder zunehmend aktiv wahrnehmen möchte. Kate selbst beschrieb Wimbledon einst als "einen festen Bestandteil des englischen Sommers".

Getty Images Prinzessin Kate, Juli 2025

Getty Images Prinzessin Kate tröstet Ons Jabeur beim Wimbledon-Finale 2023 in London

Getty Images Prinzessin Kate, Wimbledon Championship 2023