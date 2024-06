"The Real Housewives" bekommt einen deutschen Ableger!

Reality-TV-Fans dürfen sich freuen, denn schon bald startet ein neues Format auf RTL+ – das verkündet der Sender jetzt in einer Pressemitteilung. Mit "The Real Housewives of Munich" kommt der weltweite Show-Hit endlich auch nach Deutschland. In dem Format wird den Zuschauern hinter den Bildschirmen ein exklusiver Einblick in das Leben von Münchens Luxus-Ladys gewährt. In den insgesamt sechs Folgen der Sendung dreht sich alles um die sechs Protagonistinnen. Mittelpunkt der Handlung wird dabei stets ein Event sein, ob Geburtstagsfeier oder Skirennen, bei dem alle Housewives aufeinandertreffen.

Und um sie geht es in der neuen Show: Mutter und Geschäftsfrau Carina, die einstige Unternehmensberaterin Lili, Immobilienkauffrau Seher, Immobilienprofi Natalie, Leistungsfachbearbeiterin Pegah sowie Designerin Joana. Was sie verbindet, ist ihre extrovertierte und unterhaltsame Art – und natürlich ihr extremer Wohlstand. Jede der Frauen hat zwar eine unterschiedliche Geschichte, wie sie an den Luxus gelangt ist, jedoch haben die Ladys eines gemeinsam: Sie alle lieben es, den Prunk zur Schau zu stellen!

Die Idee der Sendung stammt aus den USA. Mit "The Real Housewives of Orange County" startete das Erfolgskonzept im Jahr 2006. Im Jahr 2010 entwickelte es sich dann mit der ersten Staffel von "The Real Housewives of Beverly Hills" zum globalen Megahit. Seither bestehen bereits 28 Adaptionen in aller Welt. Ab dem 6. Juli können sich dann auch endlich die Reality-Fans in Deutschland ein Bild von der neuen Show machen. Auf der Streamingplattform wird das Format dann wöchentlich in Doppelfolgen ausgestrahlt.

RTL Joana, Lili, Seher und Pegah von "The Real Housewives of Munich"

RTL Pegah, Lili und Carina von "The Housewives of Munich"

