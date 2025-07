Diese Teilnehmer fliegen kurz vor dem KDRS-Finale 2025 raus

Kurz vor dem Finale von Kampf der Realitystars müssen erneut zwei Kandidaten ihre Koffer packen. Sowohl Dennis Lodi als auch Bela Klentze (36) waren bereits durch die Challenge zuvor für den Exit nominiert – doch am Ende trifft es nur einen von beiden: Bela bekommt sieben Stimmen und muss die Sala umgehend verlassen. Besonders Martin Angelo (31) scheint mit seinem Exit superzufrieden zu sein. Der frühere Prince Charming-Teilnehmer ließ zuletzt kein gutes Haar an ihm und bezeichnete den Sänger sogar als "langweilige Kröte". Doch Bela lässt sich von all dem nicht unterkriegen und reagiert gefasst auf sein KDRS-Aus: "Ich bin nicht das Typische, was man im Reality-TV so kennt und erwartet und ich glaube, deshalb bin ich auch hier. Meine Community und meine Fans werden das checken – und ich glaube auch viele weitere Leute", verabschiedet sich der Alles was zählt-Star.

Doch damit ist der Abend noch nicht vorbei, denn es muss eine weitere Person die Sala verlassen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Show dürfen die bereits ausgeschiedenen Kandidaten diese Entscheidung treffen. Eigentlich wären es zehn Stimmen gewesen, doch Hati ist aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei. Nach einer Fragerunde und intensiven Überlegungen entscheiden sich die neun ehemaligen Teilnehmer gegen Jens, den sie weitestgehend als unehrlich und zu berechnend empfanden. "Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet", äußert sich der Selfmade-Mann überrascht. "Aus meiner Sicht war meine Strategie ehrlich und deshalb wundert es mich, wie sehr die anders wahrgenommen wurde."

So gesellen sich die zwei Ausgeschiedenen bei der nächsten Stunde der Wahrheit zu ihren einstigen Mitstreitern. Darunter Ailton (51), Annina Semmelhaack, Daymian Weiß, Linda Nobat (30), Hati Suarez, Anouschka Renzi (60), Martin Semmelrogge (69), Can Kaplan, Shawne Fielding (56) und Stephen Dürr (50). Auch Christin Okpara (29) und Anita Latifi (29) waren Teil der sechsten Staffel "Kampf der Realitystars". Die zwei mussten das Format aber aus gesundheitlichen Gründen gänzlich verlassen – wobei Anita sich über ihren Grund wohl sehr freute: Die Rapperin erfuhr während der Dreharbeiten, dass sie mit ihrem ersten Nachwuchs schwanger ist.

RTLZWEI Die KDRS-Teilnehmer in Folge neun von Staffel sechs

RTLZWEI Bela Klentze, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2025

RTLZWEI Jens Hilbert, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2025