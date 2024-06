Broadway-Star Ron Simons verstirbt im Alter von 63 Jahren!

Traurige Nachrichten aus der Welt des Broadways: Der US-amerikanische Produzent und Schauspieler Ron Simons ist am vergangenen Mittwoch im Alter von 63 Jahren verstorben. Das bestätigte nun seine 2009 gegründete Produktionsfirma SimonSays Entertainment auf Facebook. "Schweren Herzens teilen wir das unerwartete Ableben unseres geliebten, gesegneten und hochgeschätzten Freundes Ronald Keith Simons mit", heißt es in einem offiziellen Statement. Weitere Informationen zu den Todesumständen werden bisher nicht genannt.

Auch das Classical Theatre of Harlem nimmt Abschied von dem Künstler und widmet ihm ein paar rührende Worte. "Wir sind untröstlich über das Ableben unseres Freundes und ehemaligen Treuhänders Ron Simons. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie." Ron habe ein "unvergleichliches Vermächtnis" hinterlassen. Seine Fans werden "seine Freundlichkeit und sein unglaubliches Talent" für immer in Erinnerung halten. Er sei im Laufe seiner Karriere eine große Inspiration für viele gewesen.

Obwohl Ron bereits in der Highschool davon geträumt habe, in die Schauspielerei zu gehen, verwirklichte sich sein Traum aufgrund seiner Lebensumstände erst im Alter von 39 Jahren – zuvor habe er sich immer als "Ernährer der Familie" gesehen und deswegen zuerst in der Geschäftswelt Fuß gefasst. Später besetzte er unter anderem Rollen in "Law & Order: Special Victims Unit" oder dem Film "King Cobra". Im Laufe der Zeit konnte er einige Erfolge verzeichnen. Ron ergatterte gleich viermal den berühmten Tony Award.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ron Simons im Januar 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Ron Simons im Januar 2010

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de