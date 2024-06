Hantel geworfen: "Sandlot"-Star Tom Guiry wurde verhaftet!

Ärger um Tom Guiry! Der Schauspieler, bekannt aus dem Film "The Sandlot" wurde, wie unter anderem People berichtet, in South Carolina verhaftet und angeklagt. Demnach wurde der TV-Star bereits am 2. Juni von der zuständigen Polizei festgenommen – nach Angaben des Horry County Sheriffs Office wurde er wegen Körperverletzung und böswilliger Beschädigung von Privateigentum angeklagt. Bereits einen Tag später wurde der US-Amerikaner aus der Haft entlassen.

Aufnahmen, die der Polizei vorliegen, zeigen, wie der 42-Jährige eine Hantel in die Windschutzscheibe des Autos seines Nachbarn warf. Gestern bekannte sich Tom in seinem Fall schließlich für schuldig. "Ich habe es getan. Es tut mir leid", erklärte er den Behörden reumütig. Mit seinem Vergehen kommt Tom allerdings recht glimpflich davon – er muss eine Geldstrafe von 757 US-Dollar zahlen, wie der TV-Sender WBTW dazu berichtete.

Tom verkörperte 1993 in dem Streifen "The Sandlot" die Rolle des Scotty Smalls. Danach wirkte er an weiteren Filmprojekten mit. Inzwischen steht er aber nicht mehr vor der Kamera. "Ich habe drei Kinder und arbeite nachts in einem Whole Foods", erklärte er People 2018 in einem Interview.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Guiry, "Sandlot"-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Guiry, US-Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de