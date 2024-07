Lady Dis Schwager Lord Robert Fellowes stirbt mit 82 Jahren

Traurige Nachrichten aus dem britischen Königshaus: Robert Fellowes, Prinzessin Dianas (✝36) Schwager, ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Laut Berichten der Times starb er am 29. Juli aus bislang unbekannten Gründen. Robert war nicht nur der Ehemann von Lady Jane Fellowes (67), Dianas älterer Schwester, sondern war auch neun Jahre lang der Chefberater der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96) gewesen.

Eine besondere, tiefgehende Rolle hatte Lord Fellowes nach dem tragischen Tod von Lady Di. Er gehörte zu den wenigen hochrangigen Hofbeamten, die die Königin davon überzeugten, von Balmoral nach London zurückzukehren. Zudem verfasste er den ersten Entwurf für die historische Rede der Königin, in der sie sich am Vorabend von Dianas Beerdigung an das britische Volk wandte. Diese Rede wurde später von Lord Fellowes, der Königin und ihrem Privatsekretär Sir Robin Janvrin finalisiert.

Robert war seit 1978 mit Lady Jane verheiratet; Prinzessin Diana war damals eine Brautjungfer bei der Hochzeit. Das Paar hat drei Kinder: Laura, Alexander und Eleanor. Interessanterweise ist ihre älteste Tochter Laura Fellowes eine Patin von Prinzessin Charlotte (9)! Seine Bindung zum Königshaus ging weit über die Ehe mit Lady Jane hinaus: Sein Vater, Sir William Fellowes, ein enger Vertrauter von König George VI. war und seine Mutter, Jane, aus einer noblen Familie stammte. 1999 wurde ihm der Titel Baron Fellowes of Shotesham verliehen.

Getty Images Prinzessin Diana im November 1992

Getty Images Peter Phillips, Autumn Phillips, Jane Fellowes und Robert Fellowes, 2017

