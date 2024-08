Kommt Prinz Harry wegen Prinz William nicht zur Beerdigung?

Prinz Harry (39) würde seine Familie gerne beim Begräbnis seines Onkels Robert Fellowes (✝82) unterstützen, doch sein Bruder William könnte dabei ein Problem darstellen. Lord Robert Fellowes, Schwager von Prinzessin Diana (✝36), verstarb Ende Juli im Alter von 82 Jahren. Die Royal-Expertin Jennie Bond erklärt aber nun gegenüberOK!, dass der Herzog von Sussex wohl trotzdem gerne an der Beerdigung teilnehmen würde, sein angespanntes Verhältnis zu seinem Bruder Prinz William (42) jedoch zu unangenehmen Situationen führen könnte. "Er steht der Spencer-Familie nach wie vor sehr nahe, und ich denke, er würde seine Tante wahrscheinlich unterstützen wollen", betont sie und erklärt weiter: "Aber wenn William ebenfalls anwesend ist, wird das natürlich zu allerlei Unannehmlichkeiten führen und vom eigentlichen Zweck des Tages ablenken, nämlich Lord Fellowes einen würdigen Abschied zu bereiten."

Dem Herzog von Sussex steht auf seiner Reise zur Trauerfeier außerdem eine weitere Regelung im Weg. Eigentlich muss der 39-Jährige nämlich 28 Tage im Voraus Bescheid geben, bevor er das Vereinigte Königreich besucht. Da sieht Jennie jedoch kein großes Problem. "Wir haben bereits gesehen, dass Harry sehr kurzfristig nach Großbritannien zurückkehren kann, trotz der 28-Tage-Regel. Nämlich bei seiner schnellen Ankunft nach Charles' Krebsdiagnose. Also bin ich sicher, dass eine Ausnahme gemacht werden könnte", betont die Journalistin. Bleibt abzuwarten, ob der Zweifach-Vater trotz der Umstände an der Beerdigung seines Onkels teilnehmen wird.

Die Nachricht vom Tod von Lord Fellowes hat zahlreiche royale Fans betroffen gemacht, die in den sozialen Medien ihr Beileid ausdrückten. Fellowes war nicht nur Prinz Williams und Prinz Harrys Onkel, sondern auch ein enger Vertrauter der königlichen Familie gewesen. Er war mit Lady Jane (67), der Schwester von Prinzessin Diana, verheiratet und diente in den 90er Jahren als Privatsekretär der Königin. Das Paar heiratete 1978 und hat drei Kinder – Laura, Alexander und Eleanor. Die enge Verbindung der Spencers zur königlichen Familie wurde oft hervorgehoben, so auch ihre Einladung zur Teilnahme an der königlichen Prozession in Ascot.

Getty Images Prinz Harry und Prinz William im September 2022

Getty Images Lord Robert Fellows, 2008

