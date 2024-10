Geständnis: Jaecki Schwarz will "schnell und zackig" sterben

Seit Jahrzehnten ist Jaecki Schwarz (78) aus dem Schauspielbusiness nicht mehr wegzudenken – und an die Rente denkt er noch lange nicht. Dennoch hat sich der "Polizeiruf 110"-Darsteller bereits mit seinem Tod auseinandergesetzt. "Der Tod ist ja nun nicht mehr allzu weit weg, aber man weiß es zum Glück nicht", macht er im Interview mit Bunte klar und verrät zudem seinen Wunsch: "Es wäre schön, wenn sich der Tod nicht so langsam einschleicht. Lieber schnell und zackig."

Zudem habe der 78-Jährige bereits erste Vorkehrungen getroffen, was ihm "ein sehr beruhigendes Gefühl" gebe. "Ich habe ein Testament gemacht, habe eine Patientenverfügung und ich habe jemandem, dem ich vertraue, der meine Interessen vertritt, wenn ich das nicht kann. Das ist alles notariell beglaubigt und in Sack und Tüten", so Jaecki. Außerdem habe er sich bereits einen Platz auf einem Friedhof in Berlin ausgesucht. "Bei meinen Kollegen", verrät der Seriendarsteller.

Bis dahin will der Schauspieler noch viele Jahre seiner Passion nachgehen. Schon als Schüler spielte Jaecki im Theater. Trotz seiner Ausbildung zum Fotochemiefacharbeiter zog es ihn immer wieder auf die Bühne, woraufhin er 1965 ein Studium an der Hochschule für Film und Fernsehen Babelsberg anfing – seitdem gab es kein Zurück mehr: Mittlerweile spielte Jaecki in über 120 Produktionen mit, wobei seine Rollen in "Polizeiruf 110" und "Ein starkes Team" die wohl bekanntesten sind.

Getty Images Jaecki Schwarz, Schauspieler

Die Stars von "Ein starkes Team" beim Photocall in Berlin 2017

