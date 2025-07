Christina Hänni teilt emotionalen Meilenstein ihrer Tochter

Christina Hänni (35) erlebt gerade einen besonders bewegenden Moment in ihrem Leben. Die Tänzerin teilte in ihrer Instagram-Story ein niedliches Video ihrer Tochter, die nun eigenständig stehen kann und erste unsichere Schritte wagt. Die Kleine, die im Sommer 2024 das Licht der Welt erblickte, scheint sich bestens zu entwickeln. In Christinas Reaktion mischten sich Freude und Melancholie. "Ich bin noch nicht bereit dafür", schrieb sie zu dem Clip.

Das Video zeigt, wie sich die Kleine an einem Couchtisch abstützt und nach einem spannenden Gegenstand greift, was fast wie eine Aufforderung zu ihren ersten Schritten wirkt, die vor lauter Aufregung besonders wackelig, aber zuckersüß sind. Dass dieser besondere Moment dokumentiert und auf Social Media geteilt wurde, ist für Christina nichts Ungewöhnliches. Die Tänzerin, die mit dem Sänger Luca Hänni (30) verheiratet ist, gewährt ihren Fans gerne kleine Einblicke in ihr Familienleben.

Familienmomente stehen bei Christina seit der Schwangerschaft an erster Stelle. Schon der erste Geburtstag ihrer Tochter wurde mit Freude und einer selbst gebackenen Torte gefeiert – ein Geschenk, das zeigt, wie viel Mühe und Herzblut Christina in ihre Rolle als Mutter steckt. Mit Luca scheint sie eine harmonische Einheit zu bilden, die sich liebevoll um ihren kleinen Sonnenschein kümmert. Fans schätzen nicht nur ihre tänzerischen Fähigkeiten, sondern auch ihre Authentizität und Bodenständigkeit.

Instagram / christina.haenni Christina Hänni macht ein Selfie

Instagram / christina.haenni Luca und Christina Hänni, Oktober 2024

Instagram / christina.haenni Tänzerin Christina Hänni, Juni 2025