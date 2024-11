Grammy-Nominierungen 2025: Frauen dominieren die Musikszene

Die Nominierungen für die Grammy Awards 2025 sind enthüllt – und die Frauen in der Musikbranche erzielen erneut beeindruckende Erfolge. So erhält Beyoncé (43) elf Nominierungen, darunter für das Album "COWBOY CARTER" und den Song "TEXAS HOLD ‘EM". Taylor Swift (34) ist mit Post Malone (29) für "Fortnight" gleich in mehreren Kategorien nominiert. Die Zeremonie der Awards findet am 2. Februar 2025 in Los Angeles statt – ziemlich genau ein Jahr nach der Verleihung 2024. Unter den zahlreichen Künstlern sind auch Charli XCX (32), Sabrina Carpenter (25) und die Newcomerin Chappell Roan (26) in den Hauptkategorien nominiert.

Bereits im Vorjahr waren einige dieser Künstlerinnen bei den Grammys erfolgreich. Dazu zählt Beyoncé, die eine der Hauptgewinnerinnen war. Sabrina freut sich in der aktuellen Runde über ihre Nominierung sowohl als "Beste neue Künstlerin" als auch für ihr Soloalbum "Short n’ Sweet". Billie Eilish (22) und Kendrick Lamar (37) zählen ebenfalls zu den weltbekannten Nominierten, wobei ihre Werke "BIRDS OF A FEATHER" und "Not Like Us" in verschiedenen Kategorien glänzen. Zu den spannendsten Neulingen gehört Chappell Roan, die mit ihrem Album "The Rise and Fall of a Midwest Princess" Anerkennung findet.

Die Nominierungen von Künstlerinnen wie Beyoncé und Taylor zeigen einmal mehr ihren anhaltenden Einfluss auf die Musikindustrie. Beyoncé – abseits ihrer Musikkarriere auch eine stolze Mama – hat in den letzten Jahren ihren Status als Musik-Ikone gefestigt. Taylor hat sich ebenfalls als eine der einflussreichsten Musikerinnen der letzten Dekade etabliert, bekannt für ihre Fähigkeit, persönliche Erfahrungen in erfolgreiche Hits zu verwandeln. Dieses Jahr scheinen die Grammy Awards einen besonderen Schwerpunkt auf die Vielfalt und Stärke von Frauen in der Branche zu legen, was die Vorfreude auf die Show im Februar weiter anheizt.

Getty Images Grammy Award Trophäe 2007 in Los Angeles

Getty Images Taylor Swift, 2024

