Das sind die stolzen Gewinner der 66. Grammy-Verleihung!

Was ein Abend! Die Grammy Awards gingen in die 66. Runde. Seit 1995 wird von der Recording Academy in Los Angeles der Grammy-Preis an Sänger, Komponisten, Musiker, Produktionsleitung und Tontechnik verliehen. Dabei gehen die Kategorien von "Record Of The Year" bis zu "Best Rock Album". Auch kleinere Musikrichtungen, wie "Best Latin Jazz Album" und "Best Contemporary Blues Album" haben eine Chance, einen Preis zu gewinnen. Doch wer gewann einen Grammy und wer stellte wieder einen Rekord auf?

Es war ein unvergesslicher Abend – vor allem für Taylor Swift (34) und Miley Cyrus (31). Mit ihrer Single "Flowers" gewann Miley ihren ersten Grammy in der Kategorie "Record Of The Year" und der Kategorie "Best Pop Solo Performance". Dabei schoss sie Taylor aus dem Rennen, die aber den Preis in der Kategorie "Best Pop Vocal Album" mit ihrem Album "Midnights" gewann. Damit stellte sie den Rekord auf, als Künstlerin die meisten Grammys in der Kategorie "Album Of The Year" gewonnen zu haben. "Song Of The Year" gewann dieses Mal Billie Eilish (22) mit ihrem Bruder Finneas für "What Was I Made For?". Doch auch SZA (33) räumte nach neun Nominierungen drei Preise ab.

Performt haben dieses Jahr auf den Grammys unter anderem Joni Mitchell (80), die Gewinnerin Miley und Dua Lipa (28). Die britische Sängerin performte ein Medley ihrer neuen Songs "Houdini" und "Training Season", der aber erst am 15. Februar veröffentlicht wird. Aber auch Olivia Rodrigo (20) performte ihre Single "Vampire", für die sie an diesem Abend keinen Preis gewann.



Die wichtigsten Gewinner im Überblick:

Rekord des Jahres

“Flowers,” Miley Cyrus

Album des Jahres

Midnights, Taylor Swift

Song des Jahres

“What Was I Made For?” [From The Motion Picture Barbie], Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, songwriters (Billie Eilish)

Bester neuer Künstler

Victoria Monét (30)

Bestes Musikvideo

I’m Only Sleeping” (The Beatles), Em Cooper, video director; Jonathan Clyde, Sophie Hilton, Sue Loughlin & Laura Thomas, video producers

Beste Solo-Performance

“Flowers,” Miley Cyrus

Beste Pop-Duo-/-Gruppen-Performance

“Ghost In The Machine,” SZA Featuring Phoebe Bridgers (29)

Bestes traditionelles Pop-Gesangsalbum

Pieces Of Treasure, Rickie Lee Jones

Bewitched, Laufey

Bestes Pop-Gesangsalbum

Midnights, Taylor Swift

Beste Dance/Electronic-Aufnahme

“Rumble,” Skrillex, Fred again.. & Flowdan

Bestes Dance/Electronic Music Album

Actual Life 3 (January 1 – September 9 2022), Fred again..

Beste Rock-Performance

“Not Strong Enough,” boygenius

Beste Metal-Performance

“72 Seasons,” Metallica

Beste Rap-Performance

“SCIENTISTS & ENGINEERS,” Killer Mike Featuring André 3000 (48), Future (40) And Eryn Allen Kane

Bestes Rap-Album

Her Loss, Drake (37) & 21 Savage (31)

MICHAEL, Killer Mike

Bestes Latin-Rock- oder Alternative-Album

Vida Cotidiana, Juanes

De Todas Las Flores, Natalia Lafourcade

Beste R&B-Darbietung

“ICU,” Coco (44) Jones

Taylor Swift, 2024

SZA, 2024

Dua Lipa, 2024

