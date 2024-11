Ecuador-Nationalspieler Marco Angulo (22) stirbt nach Unfall

Traurige News aus der Welt des Fußballs: Marco Angulo ist im jungen Alter von nur 22 Jahren verstorben. Der ecuadorianische Nationalspieler war im Oktober in einen Autounfall verwickelt und lag seither im Krankenhaus. Wie der Klub L.D.U. Quito, bei dem er zuletzt spielte, nun auf X öffentlich macht, ist Marco gestern an den Folgen des Unfalls verstorben. "Du wirst immer in unseren Herzen sein, lieber Freund", heißt es auf der Social-Media-Plattform.

Am 7. Oktober ereignete sich der folgenschwere Autounfall in der ecuadorianischen Hauptstadt Quito. Noch am Unfallort verloren zwei Menschen ihr Leben. Marco überlebte jedoch und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Dort verbrachte er einige Zeit auf der Intensivstation und wurde mehrfach operiert. Nach 35 Tagen in der Klinik erlag er nun jedoch seinen Verletzungen.

Marco spielte in seiner Karriere zunächst für den US-amerikanischen Klub FC Cincinnati, bevor er im März auf Leihbasis mit Kaufoption zum Verein der Hauptstadt seiner Heimat Ecuador zurückkehrte. Für den Klub bestritt er 16 Spiele, das letzte davon nur einen Tag vor dem Unfall. Seit 2022 war er zudem Teil der Nationalmannschaft Ecuadors.

Anzeige Anzeige

Getty Images Marco Angulo, Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Fußballstar Marco Angulo

Anzeige Anzeige