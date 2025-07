So läuft es für Reality-TV-Star Yasin Mohamed in der Liebe

Yasin Mohamed (34) hat sich in einer Instagram-Fragerunde offen zu seinem aktuellen Liebesleben geäußert. Der ehemalige TV-Casanova, der lange Zeit von einer Datingshow zur nächsten hüpfte, verriet, dass in puncto Liebe bei ihm momentan absolut nichts los sei. "Mein Kopf ist ganz woanders", erklärte der Realitystar seinen Followern und scherzte dabei, dass er gerade Wäsche zu seiner Mutter bringe. Statt romantischer Dates scheint Yasin also momentan andere Prioritäten zu haben.

Neben Einblicken in sein Liebesleben sprach Yasin auch über seinen allgemeinen Gemütszustand. Er betonte, dass es ihm im Großen und Ganzen gut gehe. "Ich bin gesund, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe eine tolle Mama, ich habe gute Freunde", fasste er zusammen und hob hervor, wie wichtig Dankbarkeit für die kleinen, einfachen Dinge im Leben sei. Doch auch er habe seine Herausforderungen: "Es gibt Baustellen, die mich nerven, und natürlich läuft nicht immer alles glatt", erklärte der ehemalige Love Island VIP-Kandidat ehrlich, ohne jedoch genauere Details zu nennen.

In den letzten Monaten hat sich einiges im Leben des Reality-TV-Darstellers verändert. Besonders markant war seine Entscheidung, sich in einer Münchner Kirche taufen zu lassen. Sein einstiger Ruf als TV-Casanova scheint in den Hintergrund getreten zu sein, während er sich nun verstärkt mit dem christlichen Glauben auseinandersetzt. Obwohl er früher häufiger mit diversen Frauengeschichten Schlagzeilen machte, zeigt sich Yasin heute bodenständiger und setzt offenbar verstärkt auf innere Werte.

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Juni 2025

RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidat Yasin Mohamed

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Juli 2025

