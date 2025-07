13 Jahre: Influencerin xLaeta schwärmt von ihrer Beziehung

Influencerin xLaeta, die mit bürgerlichem Namen Julia Maria heißt, gibt ihrer Community einen seltenen privaten Einblick. Das Gesicht ihres Partners, mit dem sie im März dieses Jahres ihr erstes Kind auf der Welt begrüßte, zeigt sie nie im Netz. Nun teilt sie aber eine Info, die nur die wenigsten wissen: Die beiden sind bereits seit 2012 ein Paar! Zu einer Reihe von süßen Bildern auf Instagram schwärmt sie: "Es ist verrückt, was man alles gemeinsam erleben kann, wenn man sich nicht loslässt. [...] Ich bin einfach nur dankbar. Für all die Versionen von uns, die es schon gab. Und für all die, die noch kommen dürfen."

Aus jedem Jahr, das die Blondine schon mit ihrem Ehemann zusammen ist, postet sie ein Foto. Auch ein Foto ihrer Hochzeit im Jahr 2020 darf dabei natürlich nicht fehlen. Bei all den schönen Erinnerungen weiß Julia aber auch ganz genau, welche gemeinsame Erfahrung bis jetzt ihre liebste ist: "Ich glaube, Mama und Papa sein zu dürfen, ist bis jetzt meine Lieblings-Ära." Die frohe Nachricht, dass sie und Jonas Eltern werden, teilte Julia vergangenen September mit ihren rund 3,1 Millionen Fans auf Instagram. "Ich bin schwanger... im fünften Monat", verriet sie damals voller Vorfreude.

Die 28-Jährige gehört schon seit vielen Jahren zu den größten deutschen Influencerinnen und teilt regelmäßig Updates aus ihrem Leben, Mode- und Beauty-Tipps sowie Vlogs. Seit der Geburt ihrer Tochter findet sich auf ihrem Account auch eine Menge Mama-Content – Privatsphäre steht aber auch dabei für die junge Mutter an erster Stelle. Den Namen ihres Kindes hält sie aus der Öffentlichkeit heraus und auch das Gesicht des Babys zeigt sie nicht auf Social Media.

Instagram / xlaeta Julia Maria alias xLaeta, Influencerin

Instagram / xlaeta Julia alias xLaeta mit ihrem Mann Jonas, 2023

Instagram / xlaeta xLaeta mit ihrer Familie im Juni 2025

